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Lavaş Başlasın: TasteAtlas’ın Lavaşı Bir Ermeni Lezzeti Olarak Tanıtması Ortalığı Karıştırdı!

2024-01-23

Dilara Bağcı

TasteAtlas, farklı dünya mutfakları üzerine dünyaca ünlü çalışmalar yürütüyor. Dünyanın en iyi, en kötü yemeklerini belirleyen TasteAtlas, son olarak büyük bir tartışmaya yol açtı. 

TasteAtlas, Türk mutfağında büyük bir yer edinmiş olan lavaşı, bir Ermeni lezzeti olarak paylaştı!Kaynak: TasteAtlas

Türk mutfağı, dünya mutfaklarını yakından inceleyen TasteAtlas’ın listelerinde sık sık yer alıyor.

Bu denli leziz bir mutfağa sahip olunca, yemeklerimizin başka kültürlere atfedilmesine de alışkınız maalesef.TasteAtlas, son olarak Ermeni mutfağına ait ‘lavash’ın nasıl yapıldığını gösteren bir paylaşım yaptı;
Kalan Süre 

Paylaşımın açıklamasında iseUNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Ermeni Lavaşı, Ermeni mutfağının ve kültürünün en temel bileşenidir” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın açıklamasında iseUNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Ermeni Lavaşı, Ermeni mutfağının ve kültürünün en temel bileşenidir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca lavaşın nasıl yapıldığı da bir güzel anlatıldı…

“Genellikle 3-4 kadın bir araya gelerek hazırlar. Lavaşın hazırlanması büyük bir deneyim ve koordinasyon gerektirir.”

"Genellikle 3-4 kadın bir araya gelerek hazırlar. Lavaşın hazırlanması büyük bir deneyim ve koordinasyon gerektirir."
Ne dersiniz, tıpkı Anadolu’da kadınlarımızın yaptığı gibi değil mi?

Tabii TasteAtlas’ın bu paylaşımını görenler kayıtsız kalamadı;

Tabii TasteAtlas'ın bu paylaşımını görenler kayıtsız kalamadı;

Lavaşın Türk yemeği olduğunu söyleyen birçok kişi vardı.

Lavaşın Türk yemeği olduğunu söyleyen birçok kişi vardı.

Kalkın lavaş elden gidiyor!

Kalkın lavaş elden gidiyor!

Lavaş da gitti diye üzülmeye başladık…

Lavaş da gitti diye üzülmeye başladık...

Neyse ki Mısır’da şanımız yürümüş…

Neyse ki Mısır'da şanımız yürümüş...

Henüz Ermenistan şokunu atlatamamışken bir de İran işin içine dahil olmasın mı?

Henüz Ermenistan şokunu atlatamamışken bir de İran işin içine dahil olmasın mı?
‘Lavaş, Sangak, Barbari, Taftaoun gibi geleneksel bir İran ekmeğidir.’

Yoksa Greek Lavaşaki mi demeliydik? 😂

Yoksa Greek Lavaşaki mi demeliydik? 😂

Buraya bayrağını eklemek isteyen başka millet var mı?

Buraya bayrağını eklemek isteyen başka millet var mı?

https://onedio.com/haber/lavas-baslasin-tasteatlas-in-lavasi-bir-ermeni-lezzeti-olarak-tanitmasi-ortaligi-karistirdi-1200035

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