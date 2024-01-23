Lavaş Başlasın: TasteAtlas’ın Lavaşı Bir Ermeni Lezzeti Olarak Tanıtması Ortalığı Karıştırdı!

Dilara Bağcı

TasteAtlas, farklı dünya mutfakları üzerine dünyaca ünlü çalışmalar yürütüyor. Dünyanın en iyi, en kötü yemeklerini belirleyen TasteAtlas, son olarak büyük bir tartışmaya yol açtı. TasteAtlas, Türk mutfağında büyük bir yer edinmiş olan lavaşı, bir Ermeni lezzeti olarak paylaştı!Kaynak: TasteAtlas Dünyaca ünlü TasteAtlas, her yıl yayınladığı listeleriyle bütün dünyadan en leziz yemekleri, keşfedilmesi gereken lezzetleri gastronomi sevdalılarına sunuyor. Öyle ki bu listeler, yalnızca bu ‘sevdalıları’ değil, herkesi içerisinde çekiyor.Haliyle her bir lezzeti içerisinde barındıran Türk mutfağı da TasteAtlas’da yadsınamaz bir yere sahip. Türk mutfağı, dünya mutfaklarını yakından inceleyen TasteAtlas’ın listelerinde sık sık yer alıyor.

Bu denli leziz bir mutfağa sahip olunca, yemeklerimizin başka kültürlere atfedilmesine de alışkınız maalesef. Özellike de Yunanistan ile aramızda yıllardır süregelen bir yemek ‘kavgası’ var malumunuz. Baklavadan tutun da yoğurda, dolmadan sarmaya birçok leziz yemeğimizle ilgili bir tartışma var.Peki ya başka kültürlerle, başka yemeklerle yok mu dersiniz? TasteAtlas, son olarak Ermeni mutfağına ait ‘lavash’ın nasıl yapıldığını gösteren bir paylaşım yaptı; Duraklat Sesi Aç Kalan Süre -0:54

Paylaşımın açıklamasında iseUNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Ermeni Lavaşı, Ermeni mutfağının ve kültürünün en temel bileşenidir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca lavaşın nasıl yapıldığı da bir güzel anlatıldı…

“Genellikle 3-4 kadın bir araya gelerek hazırlar. Lavaşın hazırlanması büyük bir deneyim ve koordinasyon gerektirir.”

Ne dersiniz, tıpkı Anadolu’da kadınlarımızın yaptığı gibi değil mi?

Tabii TasteAtlas’ın bu paylaşımını görenler kayıtsız kalamadı;

Lavaşın Türk yemeği olduğunu söyleyen birçok kişi vardı.

Kalkın lavaş elden gidiyor!

Lavaş da gitti diye üzülmeye başladık…

Neyse ki Mısır’da şanımız yürümüş…

Henüz Ermenistan şokunu atlatamamışken bir de İran işin içine dahil olmasın mı?

‘Lavaş, Sangak, Barbari, Taftaoun gibi geleneksel bir İran ekmeğidir.’

Yoksa Greek Lavaşaki mi demeliydik? 😂

Buraya bayrağını eklemek isteyen başka millet var mı?

https://onedio.com/haber/lavas-baslasin-tasteatlas-in-lavasi-bir-ermeni-lezzeti-olarak-tanitmasi-ortaligi-karistirdi-1200035