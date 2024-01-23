Lavaş Başlasın: TasteAtlas’ın Lavaşı Bir Ermeni Lezzeti Olarak Tanıtması Ortalığı Karıştırdı!

TasteAtlas, farklı dünya mutfakları üzerine dünyaca ünlü çalışmalar yürütüyor. Dünyanın en iyi, en kötü yemeklerini belirleyen TasteAtlas, son olarak büyük bir tartışmaya yol açtı. TasteAtlas, Türk mutfağında büyük bir yer edinmiş olan lavaşı, bir Ermeni lezzeti olarak paylaştı!Kaynak: TasteAtlasTürk mutfağı, dünya mutfaklarını yakından inceleyen TasteAtlas’ın listelerinde sık sık yer alıyor.
TasteAtlas, Türk mutfağında büyük bir yer edinmiş olan lavaşı, bir Ermeni lezzeti olarak paylaştı!Kaynak: TasteAtlas
Bu denli leziz bir mutfağa sahip olunca, yemeklerimizin başka kültürlere atfedilmesine de alışkınız maalesef.TasteAtlas, son olarak Ermeni mutfağına ait ‘lavash’ın nasıl yapıldığını gösteren bir paylaşım yaptı;
Paylaşımın açıklamasında iseUNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Ermeni Lavaşı, Ermeni mutfağının ve kültürünün en temel bileşenidir” ifadelerine yer verildi.
“Genellikle 3-4 kadın bir araya gelerek hazırlar. Lavaşın hazırlanması büyük bir deneyim ve koordinasyon gerektirir.”
Tabii TasteAtlas’ın bu paylaşımını görenler kayıtsız kalamadı;
Lavaşın Türk yemeği olduğunu söyleyen birçok kişi vardı.
Kalkın lavaş elden gidiyor!
Lavaş da gitti diye üzülmeye başladık…
Neyse ki Mısır’da şanımız yürümüş…
Henüz Ermenistan şokunu atlatamamışken bir de İran işin içine dahil olmasın mı?
Yoksa Greek Lavaşaki mi demeliydik? 😂
Buraya bayrağını eklemek isteyen başka millet var mı?
https://onedio.com/haber/lavas-baslasin-tasteatlas-in-lavasi-bir-ermeni-lezzeti-olarak-tanitmasi-ortaligi-karistirdi-1200035
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