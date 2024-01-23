Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram’ın temsilcisi Vatikan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram’ın temsilcisi Başpiskopos Narek Alemezyan, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin ile görüştü.

Vatikan’da gerçekleşen görüşmenin gündeminde Lübnan’ın şu anda karşı karşıya olduğu zorluklar yer aldı. Bu bağlamda Başepiskopos Narek Alemezyan, I. Aram’ın kaygılarını ve fikirlerini Kardinal Pietro Parolin’e aktardı.

Katolikos I. Aram’ın birkaç gün önce Doha’da Katar Başbakanı ile Lübnan’ın karşılaştığı zorluklarla ilgili görüştüğünü de bildirdi.

Kardinal, Katolikos I. Aram’ın kiliseler arası ve dinler arası sorunların yanı sıra Lübnan’ın karşı karşıya olduğu zorlukların çözümü yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/23/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-I-Aram-Vatikan-Dışişleri-Bakanı/266403