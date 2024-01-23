Ermeni uçaklarının Türkiye hava sahası üzerinden uçuş yasağı kaldırılmadı

“Radar Armenian”’ın Ermeni plakalı uçaklar için Türkiye hava sahası üzerinden transit uçuş yasağının kaldırılmasına ilişkin sorusuna yanıt olarak Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi “Ermeni plakalı uçaklarının Türk hava sahası üzerinden uçuş yasağı kaldırılmadı” diye açıkladı.

Komitenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sorunun çözümü için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve EUROCONTROL başta olmak üzere alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara mektuplar gönderildi.”

Aynı zamanda bu konuyla ilgili Türk tarafıyla müzakerelerin yapılmadığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere, 29 Nisan 2023 te Türk havacılık otoriteleri önceden bilgilendirmeden “Flyone Armenia” havayolunun Türk hava sahası üzerinden Avrupa’ya uçuşlar için verilen izini önceden iptal etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/23/Ermeni-uçakl-Türk-hava-sahası/266355