Ermeni sporcu üç adımlı atlamada uluslararası turnuvada gümüş madalya kazandı

Levon Ağasyan, üç adımlı atlamada Ermenistan milli atlet takımının önde gelen atletlerinden biri olarak, Kazakistan’da düzenlenen 9. Uluslararası Olimpiyat Şampiyonu Olga Ripakova Turnuvası’nda gümüş madalya kazandı.

Ermeni sporcu, 2024 yılının ilk turnuvasında 16.26 metre atlayarak gümüş madalyayı elde etti. Turnuvaya 8 ülkeden 70’ten fazla sporcu katıldı.

Bu yılda düzenlenen, 2015 yılından beri düzenlenen yıllık turnuvar, lisanslı ve World Continental Bronze Tour statüsüne sahip olup aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nın bir parçası olarak kabul edilen bir etkinliktir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/23/Ermeni-sporcu-luslararası-turnuva/266331