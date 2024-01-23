Cumhurbaşkanlığında Türkiye’deki Bulgar kiliselerinin geleceği görüşüldü

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, İstanbul’daki Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı ile Edirne’deki Bulgar Ortodoks Kilisesi “Az. Muzaffer George” ve Bulgaristan’daki Kutsal Sinod temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, Bulgar maneviyatının korunması ve geliştirilmesi ile kültürel ve tarihi mirasın korunmasında Türkiye’deki iki Bulgar Ortodoks Vakfının önemli rolüne dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Eksarhlığın Bulgar devletinin inşasındaki tarihi rolünü hatırlatarak, İstanbul ve Edirne’deki kiliseslerin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Toplantıda ayrıca, Türkiye’deki Bulgar kiliselerinde Kilise Kanonu’nun izin verdiği ölçüde Bulgarca dilinin de yer almasının özellikle önemli olduğuna vurgu yapıldı.

https://bnr.bg/tr/post/101938748/cumhurbaskanliginda-turkiyedeki-bulgar-kiliselerinin-gelecegi-gorusuldu