Vatikan Yetkilisi Rahiplerin Evlenmesine İzin Verilmesini Talep Etti

Üst düzey bir Vatikan yetkilisi, Katolik Kilisesi’nin, rahiplerin evlenmesine izin vermeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Malta Başepiskoposu Charles Scicluna, Katolik Kilisesi’nin, rahiplerin evlenmesine izin vermeyi ciddi şekilde düşünmesi gerektiğini söyledi. Times of Malta gazetesine açıklamalarda bulunan Başepiskopos Scicluna, ‘‘Şahsen rahiplerin bekar olma zorunluluğunu değiştirmek isterdim. Bunu ilk kez halka açık bir şekilde söylüyorum ve bu görüş bazıları tarafından sapkınlık olarak görülebilir’’ dedi.

64 yaşındaki Başepiskopos, rahiplere evlilik izni veren Doğu Kiliselerinden ders alınması gerektiğini söyledi. Başepiskopos Scicluna, ‘‘İyi bir rahibi, evlenmek istediği zaman neden kaybedelim? Sadece evlenmek istediği için çok sayıda rahibi kaybettik. Bu sorun sadece Malta’da yaşanmıyor. Bir erkek ilerleyen zamanlarda bir kadını sevebilir. Rahipler, sevdiği kişi ve hizmeti arasında seçim yapmak zorunda kalıyor’’ dedi.

Rahiplerin bekar kalmasının gerekliliği, 2019’da Episkoposlar Meclisi’nde tartışıldı. Konu, Ekim ayında Vatikan’da düzenlenen 2023 Episkoposlar Meclisi toplantısında tekrar gündeme geldi. Raporda, rahiplerin bekar kalmasının gerekli olup olmadığı soruldu ve konunun Ekim 2024’teki bir sonraki toplantıda tekrar ele alınması gerektiği vurgulandı.

Papa Françesko, kadınların rahiplik rütbesine getirilmesi ve rahiplerin evlenebilme imkânına sahip olması gibi değişikliklere olumlu yanıt vermedi. Kadınların rahiplik yapmasının daha fazla kişiyi Kilise’ye yaklaştıracağı ve rahiplerin bekar kalma zorunluluğunun son bulmasıyla rahip eksikliğinin giderileceği görüşüne karşı çıkan Papa, ‘‘Luteryen Kilisesi’nde kadınlar rahiplik yapabiliyor, ancak katılım oranı hala düşük seviyelerde. Rahipler evlenebiliyor, ancak hizmet edenlerin sayısı artmıyor. Sorun tamamen kültürel. Bu tür değişikliklerin çözüm getireceğini bekleyemeyiz. Dini reformlar temel sorunları çözmüyor. İhtiyaç duyduğumuz şey paradigmatik değişikliklerdir’’ dedi.

(Kaynak: Catholic News Agency)

https://haber.sat7turk.com/vatikan-yetkilisi-rahiplerin-evlenmesine-izin-verilmesini-talep-etti/