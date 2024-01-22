Thomas de Waal: Erdoğan, Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmek için Bakü’den sinyal bekliyor

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi 2024’te mümkün, Erdoğan Bakü’yü bekliyor. Ermenihaber.am‘e verdiği röportajda Güney Kafkasya’nın sorunlarıyla ilgilenen İngiliz araştırmacı, Carnegie Vakfı kıdemli uzmanlarından Thomas de Waal şu ifadeleri dile getirdi.

İngiliz araştırmacı Thomas de Waal, geçen yıl Carnegie Vakfı’nın resmi sitesinde yayınlanan “Ermenistan’ın Güvensizlik Yılı” başlıklı kapsamlı makalesinde, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin 2023 iyimser senaryoları arasında olabileceğini yazmıştı ve Türkiye’de beklenen seçimlerde muhalefetin olası bir zaferi buna katkıda bulunabilecek bir faktör olarak sunmuştu. Ancak bilindiği üzere bütün bunlar gerçekleşmedi ve Ankara, Ermenistan’a en önemlisi Bakü ile barış anlaşmasının imzalanması olmak üzere yeni önkoşullar sunmaya devam ediyor.

Ermenihaber.am’in 2024 yılında iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin mümükün olup olmadığına dair soruya cevap olarak araştırmacı şöyle konuştu: “Bence mümkün, Erdoğan’ın Azerbaycan’ı beklediğini düşünüyorum. Türkiye’nin önkoşulları yıllar geçtikçe değişti. 10-15 yıl önce Türk yetkililer, Ermeni birliklerinin tek bir bölgeden, sadece Füzuli’den (Varanda-ed.) veya sadece Cebrayıl’dan (Jrakan-ed.) çekilmesinin yeterli olacağını, ilişkileri normalleştireceklerini söylüyorlardı. Sonra bir değil yedi bölge kaybedildi, Karabağ kaybedildi, hâlâ normalleşme yok.”

Uzmana göre Türk dış politika alanının seçkinleri (establishment), Ermenistan’la ilişkilerinin düzeltilmesi durumunda elde edecekleri avantaj ve faydaları görüyor: Yeni ulaşım bağlantıları oluşturulabilir, Türkiye Güney Kafkasya’da diplomatik bir oyuncu haline gelebilir, Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi Türk-Amerikan ilişkilerini, Ankara’nın Kongre ile ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir.

Onların bütün bu avantajların değerlendirdiklerini vurgulayan De Waal, “Ancak Türk dış politikası şu an Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan, Sayın Erdoğan tarafından yürütülüyor, o ise Bakü’den sinyal bekliyor. Bakü ile Yerevan arasında küçük, tek sayfalık bir anlaşma imzalansa bile eğer bu Ankara’ya yetecektir diye düşünüyorum. Ama bu çok iyimser bir senaryo ve ne yazık ki tamamen Bakü’ye bağlı.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/22/Thomas-de-Waal-Erdoğan-Ermenistan-Bakü/266214