Kürtaj, Dünya Genelinde En Önemli Ölüm Nedeni

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin kürtajı hak kapsamına alan Roe-Wade kararını bozmuş olmasına rağmen, kürtaj üst üste beş yıl boyunca dünya genelinde en önemli ölüm nedeni oldu.

Worldometer tarafından yapılan araştırmaya göre, 2023 yılında dünya genelinde 44,6 milyondan fazla kürtaj gerçekleşti. Buna göre, 2023’te gerçekleşen kürtaj sayısı, listelenen diğer önde gelen ölüm nedenlerinin toplam sayısından daha fazla. Dünya çapında ikinci ölüm nedeni olan bulaşıcı hastalıklar ise 12,9 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Kanser nedeniyle 8,2 milyon, sigara nedeniyle ise 4,9 milyon insan hayatını kaybetti.

2,4 milyondan fazla insan alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybederken, 1,6 milyon insan HIV ve AIDS, 1,3 milyon insan trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişi ise intihar ederek hayatını sonlandırdı. Yaklaşık 500 bin kişi grip, 390 bin kişi sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan 300 bin’den fazla anne doğum sırasında hayatını kaybetti. 5 yaş altı yaklaşık 7,5 milyon çocuk ise belirlenemeyen hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Açlık nedeniyle 17bin’den fazla kişi hayatını kaybetti. Worldometer, 2023’teki toplam ölüm sayısının 60,6 milyondan fazla olduğunu açıkladı. Bu veriye kürtaj dahil değil. Kürtaja bağlı ölümler de eklenseydi toplam sayı 100 milyonu aşmış olacaktı. Son iki yılda dünya çapında gerçekleşen yaklaşık 44 milyon kürtaj, diğer ölüm nedenlerini geride bıraktı.

2022’de ABD Yüksek Mahkemesi, Dobbs – Jackson kararıyla kürtaj hakkının federal düzeyde korunan anayasal bir hak olmadığına ve eyaletlerin kürtaj işlemlerini yasaklayabileceğine hükmetti. Buna rağmen kürtaj sayısında önemli bir değişiklik görülmedi.

Kürtaj yanlısı grup olan Üreme Hakları Merkezi’ne göre, yetişkin kadınların yüzde 35’i kürtaj işleminin yasal olduğu 77 ülkede yaşıyor. Kadınların yüzde 25’i, çeşitli sosyal ve ekonomik nedenlerle kürtaj işlemine izin veren 12 ülkede yaşıyor. Kadınların yüzde 12’si annenin sağlığını korumak için kürtaja izin veren 47 ülkede yaşarken, yüzde 22’si ise annenin yaşamını kurtarmak için kürtaj işleminin kabul edildiği 42 ülkede yaşıyor. Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika olmak üzere kürtajın tamamen yasaklandığı 22 ülkede ise kadınların sadece yüzde 6’sı yaşıyor.

(Kaynak: Christian Today)

https://haber.sat7turk.com/kurtaj-dunya-genelinde-en-onemli-olum-nedeni/