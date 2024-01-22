İzmir Beit Hillel Sinagogu önünde komplo teorilerinden esinlenmiş protesto

Dün gece saatlerinde Instagram’da @izmirinnabzi35, @izmirhaber ve @izmirdecevirme hesaplarından yayınlanan bir video ile İzmir Kemeraltı’nda bulunan Beit Hillel Sinagogu’nun önünde 15-20 kişilik bir grubun son dönemlerde yayılan komplo teorilerinden esinlenerek bir protesto düzenlediği görüldü.

Geçtiğimiz hafta Brooklyn’de Chabad Dünya Merkezi’nde yaşanan tünel krizine referans vererek bebek arabalarının içerisine, kundaklara ve şiltelere kanı anımsatması için kırmızı boya koyan grup, suratlarını videodan saklamak için hazırladıkları pankartların arkalarına saklandı. Videoyu çeken kişinin de suratlarının görünmemesi yönündeki telkini dikkat çekti.

Protestoda yer alan pankartların tümünde yapay zeka aracılığıyla yapılmış ve gerçeği yansıtmayan sinagog, tünel, kanlı şilte ve bebek resimleri yer alırken, tüm komplo teorilerinin bu görseller üzerinde birleştirir nitelikte üzerlerine: Sinagog? 6 Şubat depremi? Epstein? Kayıp çocuklar? yazıldığı görüldü.

Bir diğer pankartta ise: ‘Neden lanetlenmiş bir kavim olduklarını hala anlamadınız mı… Pis ellerinizi çocukların üzerinden çekin. Epstein olayını kınıyoruz. Türkiye’deki sinagoglar incelensin.’yazıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Brooklyn’de gerçekleşen tünel krizinin, çocuk kaçırma, organ kaçakçılığı gibi konulara evrilmesinin modern çağda yaşanan kan iftirası olduğunu, ve işin aslının sadece bir imar problem olduğunu belirtmiştik.

6 Şubat depreminde İsrailli gönüllülerin Türkiye’ye yardım amaçlı gelmesi üzerinden yapılan komplo teorileri de gerçek dışı.

Epstein krizi ise, şahsın Yahudi olması dışında sinagoglarla veya diğer komplo teorileriyle birleştirilebilecek bir yönü olmayan bir skandal.

Tüm bu iddialar ile Türkiye Yahudi toplumunun bir alakası olmadığını söylemekte ve iddiaların gerçek olmadığı ve komplo teorisi olduğunu da ayrıca belirtmekte yarar var.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/22/izmir-beit-hillel-sinagogu-onunde-komplo-teorilerinden-esinlenmis-protesto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmir-beit-hillel-sinagogu-onunde-komplo-teorilerinden-esinlenmis-protesto