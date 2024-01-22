Ermenistan satranç şampiyonları belli oldu

Bayanlarda uluslararası usta Susanna Gaboyan 3. kez (2015, 2021, 2024) Ermeni satranç şampiyonu unvanını kazandı. 79. Ermenistan Kadınlar Satranç Şampiyonası’nın son turunda Susanna, Meline Harutyunyan’ı siyah taşlarla mağlup ederek şampiyon oldu.

Büyükusta Robert Hovhannisyan ikinci kez (2011, 2024) Ermeni satranç şampiyonu unvanını kazandı. Robert, 84. Ermenistan Satranç Erkekler Şampiyonası’nın son turunda Artur Davtyan’ı yendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/22/Ermenistan-satranç-şampiyonları/266232