Milano Senfoni Orkestrasının yeni müzik yönetmeni Ermenidir

İtalya Milano şehrindeki Senfoni Orkestrasının yeni müzik yönetmeni Viyanalı Ermeni Emmanuel Chgnavoryan atandı. Bu haber İtalya’daki Ermenistan Büyükelçiliği tarafından bildirildi.

Yayınlanan açıklamada ”Sanat çocuğu, sadece 28 yaşında Chganvoryan’ın kemancı olarak da harika müfredatı var. Geçen yıl Chayli ile La Scala Filarmoni sezonu açtı” bilidirildi.

Hatırlanacağı üzere, Emmanuel Chgnavoryan orkestra şefi, besteci Loris Chgnavoryan’ın oğludur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/19/Kültür-İtalya/266072