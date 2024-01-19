Le Figaro Müdür yardımcısı: Tarihin çarpıtılması, Aliyev’in Yerevan’ı fethetme hırsını “açıklamak” için kullanılıyor

Fransız gazetesi Le Figaro’nun Müdür yardımcısı Jean-Christophe Buisson, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Yerevan’ı “Azerbaycan şehri” olarak tanımlamasına atıfta bulunarak, bu ifadeyi tarihi bir yalan olarak nitelendirdi. Buisson, Aliyev’in Yerevan’ı fethetme hırsını “açıklamak” için bu ifadeyi kullandığını belirtti. Le Figaro’nun Müdür yardımcısı bu görüşlerini X mikroblogunda paylaştı.



Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Böylece Aliyev, Ermenilerin 1918’de tahrip ettiği ve yağmaladığı ilk ‘Azerbaycan şehri’ olduğunu söylüyor. Bu, onun Ermenistan’ı işgal etme ve başkenti Yerevan’ı ele geçirme emperyalist hırsını haklı çıkarmasına izin veren tarihi bir sahtekârlıktır.”

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sözde “Zangezur Koridoru” açılmazsa, Azerbaycan’ın sınırını Ermenistan’la başka bir noktada açmayacağını belirtti. Buna göre, Azerbaycan’ın yük ve yolcularının herhangi bir denetime tabi olmadan Ermenistan topraklarından geçmesi gerekiyor. Bakü, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların 1975 haritasına dayalı olarak belirlenmesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor.

Aliyev, Bakü’nün mayıs 2021 ve eylül 2022’de işgal ettiği pozisyonlardan geri çekilmeyi düşünmediğini, aynı şekilde Ermenistan’la sınırda bulunan birlikleri aynı şekilde geri çekmeyeceklerini belirtti. Aliyev ayrıca “8 köyün geri dönüşü” konusunu gündeme getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/19/Le-Figaro-Azerbaycan-Aliyev/266167