Kanadalı Mackage firmasının yeni ceket koleksiyonu Ermenistan’da üretiliyor

Ermenistan’ın Kanada Büyükelçiliği, “Lorens NYC” şirketinin kurucuları Aram ve Ashot Spencyan’ın çabalarıyla, kaliteli giyim üreten Kanadalı Mackage firmasının yeni ceket koleksiyonunun Ermenistan’da üretilmeye başlandığını bildirdi.
“Lorens NYC” şirketi, dünyanın tanınmış ve kaliteli giyim firmalarının ürünlerinin üretimini Ermenistan’daki üretim tesislerine taşımak amacıyla 2019 yılında kuruldu. Şu anda şirket sayesinde Ermenistan’da 15 popüler marka üretiliyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/19/Kanadalı-Mackage-firması-Ermenistan/266041
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