İşgalci Yahudilerin Kudüs’teki yeni hedefi: ‘Ermeni Mahallesi’

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İsrail güvenlik güçleri tarafından desteklenen silahlı işgalci Yahudiler, Kudüs’te ‘varoluşsal tehdit’ olarak nitelendirdikleri Ermeni Mahallesi’nin neredeyse yüzde 25’ini işgal etmeye çalışıyor.

Muhammed Özdemir

Ermeni topluluğundan yapılan açıklamada, İsrailli işgalcilere ait araba ve motosikletlerden oluşan bir konvoyun Çarşamba günü işgal altındakiKudüs‘teki Ermeni Mahallesi‘ne girerek, Ermenilerin elindeki bölgeyi gasp etme niyetinde olduğu belirtildi.

Ermeni Mahallesini Koruma ve Muhafaza Hareketi, Instagram’da yaptığı paylaşımda gerilimin yüksek olduğu ve İsrail polisinin İsrailli işgalcilere destek verirken aralarında reşit olmayan 3 Ermeni’nin “hiçbir sebep yokken” tutuklandığı uyarısında bulundu.

Topluluk yaptığı açıklamada, “İsrail polisi, izinsiz girenleri uzaklaştırmak yerine, birkaç işgalcinin Ermeni mülklerine sahip olmak amacıyla varlıklarını sürdürmelerine izin verdi” dedi.

İsrail’in Gazze‘ye yönelik savaşı dünyanın dikkatini büyük ölçüde çekerken, Kudüs’teki Eski Şehir de dahil olmak üzere işgal altındaki topraklardaki İsrailli işgalciler, yasadışı toprak iddialarında bulunmak için dikkat dağıtmayı giderek daha fazla kullanıyor.

Topluluk, İsrailli işgalcilerin Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde “İnek Bahçesi” olarak bilinen “Ermeni Bahçeleri“ni istila etme girişiminin “sahadaki gerçekleri değiştirmeye yönelik kötü niyetli bir girişim” olduğunu söyledi.

Ermeni Mahallesini Kurtarma Hareketi’nin kurucularından ve Kudüs Ermeni Cemaati üyesi Hagop Djernazian, “Biz şimdi Ermeni ve Hıristiyan mahallelerinin bütünlüğü için mücadele ediyoruz.” dedi.

Djernazian, anlaşmazlığın Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin tarihi Ermeni bahçelerini kiralayan Zana Capital adlı bir şirketle lüks bir otel inşa etmek için karanlık ve gizli bir anlaşma imzalamasının ardından başladığını söyledi.

https://www.milligazete.com.tr/haber/18947440/isgalci-yahudilerin-kudusteki-yeni-hedefi-ermeni-mahallesi