Hrant Dink pek çok kentte anıldı: “Unutmadık, unutmayacağız”

Hrant Dink, katledilişinin 17’nci yıl dönümünde birçok kentte anıldı. Anmalarda, “Unutmadık, unutmayacağız” mesajı verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesinin üzerinden 17 yıl geçti. Dink, katledilmesinin yıl dönümünde birçok kentte yapılan açıklama ve etkinliklerle anıldı.

İZMİR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Hrant Dink’i katledilişinin 17’nci yılında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasıyla andı.

Basın açıklaması okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, “Uğur Mumcu’nun, Muammer Aksoy’un, Metin Göktepe’nin ve Onat Kutlar’ın da katledildiği, Türkiye’nin karanlık ocak ayında, kardeşimiz Hrant’ı anmak için, adalet talebimizi haykırmak için bir aradayız” dedi.

Adalet arayışından asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Karakaş, “Kardeşimiz Hrant hâlâ o kaldırımın üstünde, beyaz örtünün altında yatıyor. Bizlerin kararlılığıyla suçlular ortaya çıkacak, karanlıklar aydınlanacak, gerçekleri gizleyen o kalın duvar yıkılacak. Ve işte o gün, dostumuzu yattığı yerden kaldırıp, onun anısı ile birlikte, barış içinde birlikte yaşayacağımız, demokrasinin, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yürürlükte olduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın egemen olduğu bir düzenin hüküm sürdüğü bir ülkeyi inşa edeceğiz” diye konuştu.

ADANA

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, Hrant Dink’in anısına düzenledikleri etkinlikte Hrant Dink için adalet talep etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Yöneticisi Aziz Sarı, Hrant Dink cinayetinin, 1915 Soykırımı’nın bir devamı olduğunu belirterek özgürlük ve barışın hüküm sürdüğü bir ülke için cezasızlık politikasından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Dink’in, Ermeni halkını Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit bir yurttaşı olarak görmek istediği için öldürüldüğünü ifade eden Sarı, Agos’un Ermeni gerçeğinin görülmesini sağladığını, Hrant Dink’in de bu sorunun çözümü için insanlara Türkiye’de Ermenilerin tarihini, Türkiye’de bir Ermeni olmanın hayâl edemeyeceğimiz gerçeklerini anlattığını dile getirdi. Televizyon kanallarında katıldığı tartışma programlarının Hrant Dink’i görünür kıldığını ifade eden Sarı, “Daha çok insan Ermenilerin varlığı ve yaşadıkları ayrımcılığı çoğu kez ilk defa ondan duydu. Bu görünürlük de onun hedef tahtasına konmasında önemli bir rol oynadı” dedi.

Cinayetin arkasındaki asıl sorumlular ile cinayetin işlenmesine göz yumanların aradan geçen 17 yıla rağmen ortaya çıkarılmadığını ifade eden Sarı, “Cezasızlık politikasına ‘hayır’ diyor ve Hrant Dink katliamında etkili ve kapsamlı bir soruşturmanın ivedilikle sonuçlandırılıp adaletin yerini bulması talebimizi de yineliyoruz. Ülkemizi bugünkü karanlık iklimden kurtarıp, evrensel hukukun, adaletin, özgürlüğün ve barışın hüküm sürdüğü bir ülke haline getirdiğimizde Hrant’a ve tarihe karşı sorumluluğumuzu biraz olsun yerine getirmiş olacağız” dedi.

İHD ANKARA ŞUBESİNDEN HRANT ANMASI

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Hrant Dink’in ölüm yıl dönümünde, İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama düzenledi. Açıklamayı İHD Ankara Şube Başkanı Aslı Saraç okudu.

Cinayetten sorumluların halen gün yüzüne çıkarılamadığına dikkat çeken Saraç, “Anlaşılmaktadır ki; siyasal iktidarın hakikat komisyonu kurmaya cesareti bulanmamaktadır. Türkiye’nin artık bu gerçeği anlaması ve bu siyasal iktidarın da ötekiler gibi iktidar gücünü kullanan baskıcı bir mekanizmaya dönüştüğünü ve otoriterleştiğini anlaması gerekir. İnsan hakları savunucuları olarak ülkemizde gerçek bir geçmişle yüzleşme sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!” diye konuştu.

İnsan Hakları Anıtı önünde düzenlenen açıklamaya İHD Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, DEM Parti Milletvekilleri Sevilay Çelenk ve Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek verdi.

İHD Ankara Şube Başkanı Aslı Saraç açıklamada şöyle konuştu: “Gazeteci, insan hakları savunucusu, derneğimizin üyesi ve sevgili dostumuz Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde katledildi. Kendisini bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Hrant Dink bu coğrafyada söylemlerinden, kimliğinden ve sisteme karşı duruşundan dolayı sistem tarafından her fırsatta ölümle tehdit edildi. Maalesef tehditlerin önüne geçilemediği için katledildi. Hrant Dink, devletin ve devletle aynı dalga boyunda düşünen, hisseden, refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan, harekete geçiren 1915 Ermeni Soykırımı’nın tanınması talebinde ısrarcı olmak yerine Türkiye’nin demokratikleşmesi gereğini ve önemini savundu. O ilk kez Türk toplumuna bir Ermeni olarak, Ermenilerin tarihsel ve bugünkü varlığını, yaşadıklarını, Türkiye’de bir Ermeni yurttaş olmanın ne demek olduğunu anlattı, halklar arasında diyaloğu savundu, halkların birbirini anlaması adına sürekli kamuoyuna ve devlete çağrılar yaptı.”

Saraç, “Tüm açıklığıyla derdini anlattı. Devletin suç örgütleriyle iş gören karanlık odakları, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya değil, Hrant’ın halkların birbirini anlama çağrısına; tahammül edemedi” dedi.

“DİNK BU ÜLKEDE GERÇEĞİN ANLAŞILMASINDA BİR DENİZ FENERİYDİ”

Hrant’ın kurucusu olduğu Agos’un bu ülkede yaşayan yurttaşların Ermeni gerçeğini anlamasında, bu gerçeğe ulaşmasında bir deniz feneri işlevi gördüğünü ifade eden Saraç, “Agos bir çığır açtı. İnsanlar, gittikçe daha çok sayıda insan, Türkiye’de Ermenilerin tarihini, Türkiye’de bir Ermeni olmanın hayâl edemeyeceğimiz gerçeklerini anlattı. Katlinin gerçek failleri, düğmeye basanlar, yol boyunca her şeyden haberdar olanlar, bu katliama yol verenler, göz yumanlar yargılanmadı, Türkiye’nin en baştan beri ve hâlâ demirbaşı olan cezasızlık zırhı tarafından korundular ve korunuyorlar. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu katliamda tetikçi olarak kullanılan Ogün Samast da geçtiğimiz günlerde tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

“CİNAYETİN SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARIL(A)MADI”

Dink’in öldürülmesinin ardından geçen 17 yıla rağmen sorumluların hâlâ ortaya çıkarıl(a)madığına sözlerinde yer veren Saraç, “Sorumluların korunmasının nedeni bu konuda bağımsız, etkili ve kapsamlı soruşturmanın yürütülememesi, yani uygulanan cezasızlık politikasıdır. İnsan hakları savunucuları olarak cezasızlık politikasına hayır diyoruz! Dink cinayetinde etkili ve kapsamlı bir soruşturma talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

“İNSAN HAKLARI SAVUNCULARI OLARAK YÜZLEŞME SAĞLANANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM”

Türkiye’nin bir bütün olarak geçmişle yüzleşmeli ve bunun için bir hakikat komisyonu kurması gerektiğini söyleyen Saraç, “İnanıyoruz ki Hrant Dink cinayeti dâhil olmak üzere işlenen binlerce faili meçhul cinayet ancak bir hakikat komisyonu marifeti ile açığa çıkarılabilir. Ancak anlaşılmaktadır ki siyasal iktidarın hakikat komisyonu kurmaya cesareti bulanmamaktadır. Türkiye’nin artık bu gerçeği anlaması ve bu siyasal iktidarın da ötekiler gibi iktidar gücünü kullanan baskıcı bir mekanizmaya dönüştüğünü ve otoriterleştiğini anlaması gerekir. İnsan hakları savunucuları olarak ülkemizde gerçek bir geçmişle yüzleşme sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz! Hrant Dink’i, katledilişinin 17. yılında bir kez daha onu sevgi ve saygıyla anıyoruz…” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

İHD, PEK ÇOK KENTTE ANMA DÜZENLEDİ

İHD pek çok kentte düzenlediği basın açıklamalarıyla Hrant Dink’i andı. Mersin, Hatay, Urfa, Malatya ve İzmir’de yapılan açıklamalarda “Katilleri yaratan karanlığı sorgulamadan geçen 17 yıl. Bu dava bitmedi!”, “Hrant Dink’i unutmadık, unutmayacağız” pankartları taşındı. “Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Hrant’ı unutma unutturma” sloganları atıldı.

Aradan geçen 17 yıla rağmen Hrant Dink’in faillerinin cezalandırılmadığına dikkat çekilen açıklamalarda “Gerçek failleri, düğmeye basanlar, yol boyunca her şeyden haberdar olanlar, yol verenler, göz yumanlar yargılanmadı. Türkiye’nin en baştan beri ve hâlâ demirbaşı olan cezasızlık zırhı tarafından korundular ve korunuyorlar. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu katliamda tetikçi olarak kullanılan Ogün Samast da geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Onu Türkiye’nin en üst kademesinden en alt basamaklarına kadar yetkili kurumlarının kimi zaman açıktan, kimi zaman üstü örtülü dile getirdiği, halkın önemli bir kesiminin kucaklayarak benimsediği Türkçü Ermeni düşmanlığı, ırkçılığı öldürdü. Biz o zamandan bu yana olduğu gibi, bundan sonra da her ırkçılık örneği, linç girişimi, ayrımcılık, nefret vakasında harcayacağımız tüm emekte, verdiğimiz her mücadelede, Hrant Dink’i yanımızda hissedecek, mücadelemizi onunla birlikte vereceğiz” şeklinde konuştu. (MA)

