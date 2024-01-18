Ermeni gazeteden çirkin provokasyon… Atatürk ve Erdoğan için skandal ifadeler

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ABD’de yayın yapan ve diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly provokatif bir yazı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Atatürk ve Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer verildi.

Normalleşme süreci kapsamında Ankara ve Erivan karşılıklı adımlar atarken Ermeni basınından provokatif bir yazı geldi.

ABD’de yayın yapan ve diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly ‘Kişisel çıkarlarınız için pazarlık yapın ve en kötüsüne hazırlanın’ başlıklı bir yazı yayınladı.

Stepan Piligyan imzalı yazıda Atatürk ve Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer verildi. Provokatif yazıda şu skandal ifadeler yer aldı;

‘Barış için çıktığımız sonsuz yolculukta, bir umut ve kaygı haftası daha yaşandı. İncil’de adı geçen Ararat’ın gölgesinde yaşamak, ama aynı zamanda zalim Türklerin barbarlığına katlanmak zorunda kalmak bizim için hem acı hem de tatlı bir şans oldu. İttihat paşaları döneminden acımasız Kemal’e ve şimdi de ırkçı fırsatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar Türkiye, barışçıl Hıristiyan halkının başına bela oldu.’

Normalleşme süreci için ‘2024 yılında Ermenistan kendisini güneydeki, doğudaki ve batıdaki Türk komşularıyla hâlâ bulunması zor bir barış arayışında buluyor’ değerlendirmesinde bulunan Ermeni yayın organı ‘Aliyev ve Erdoğan, Ermenistan’ın zayıflamasını veya ortadan kaldırılmasını istiyor’ dedi.

The Armenian Weekly bu iddiaya bir kanıt sunamadı ancak Ermenistan’ın bu nedenle askeri kapasitesini artırması gerektiğini yazdı.

Yazının ilerleyen kısımlarında da skandal ifadeler yer aldı.

‘Türkiye maskaralığa devam edecek ve yeni önkoşullar eklemeye devam edecek. Her şey Ermenistan’ın zayıflatılması bağlamında yapılıyor’ diyen Ermeni yayın organı Zangezur Koridoru için ise şu değerlendirmede bulundu;

‘Bu, Ermenistan’ın güney bölgesinin milletten kopmasıyla eşdeğerdir.’

ABD ve NATO’ya da çağrıda bulunan The Armenian Weekly ‘NATO ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye Azerilere personel ve teknoloji sağlamaktan vazgeçmesi yönünde talimat vermesi gerekir’ dedi.

‘Benzer şekilde İsrail ile Azerbaycan arasındaki utanç verici ilişki de ABD’nin müdahalesiyle düzeltilebilir’ diyen Ermeni yayın organı bunun Batı’nın çıkarına uygun olduğunu öne sürdü.

Söz konusu yazıda Batı’ya şu çağrıda bulunuldu;

‘Azerbaycan iş birliği yapmazsa Ermenistan‘ı silahlandırın ve gecikmiş yaptırımları uygulayın. Bu kesinlikle Azerbaycan ve Türkiye‘nin dikkatini çekecektir. Eğer öncelik barışsa, Ermenistan kendini korumalı, arabulucular da tüm tarafları motive etmelidir.’

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/ermeni-gazeteden-cirkin-provokasyon-ataturk-ve-erdogan-icin-skandal-ifadeler-42392505