Papa Francis: Cinsel haz Tanrı’nın armağanı, ancak Katolikler pornografiden kaçınmalı

Papa Francis, Hıristiyan doktrininin cinselliği ayıplamadığını ve bunun sevginin en güzel ve hassas deneyimlerden biri olduğunu belirterek “Eğer ahlaksızlık tarafından kirletilmemişse, aşık olmak en saf duygulardan biridir,” dedi

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“Cinsel haz, Tanrı’nın bir armağanıdır. Ancak Katolikler pornografiden kaçınmalı.”

Bu ifadeler, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’e ait.

Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirdiği “erdemler ve kötülükler” konulu haftalık genel ilmihal konuşmasını bu hafta “şehvet günahı”na ayırdı.

Francis, katılımcılara, “Sevginin saflığını kucaklayın, boşluğa yol açan ve köleleştiren şehvete karşı da direnin” çağrısında bulundu.

‘Cinsel hazzın el üstünde tutulması gereken bir şey” olduğunu, ancak bunun “pornografi tarafından baltalandığını” aktaran Papa Francis, “ilişki olmadan tatmin olmanın bağımlılık biçimleri yaratabileceğini” de söyledi.

Sevginin savunulması gerektiğini kaydeden ruhani lider, öte yandan şehvet mücadelesini kazanmanın ömür boyu devam edecek bir süreç olabileceğini hatırlattı.

Papa Francis, Hıristiyan doktrininin cinselliği ayıplamadığını hatırlatarak bunun sevginin en güzel ve hassas deneyimlerden biri olduğunu söyledi ve “Eğer ahlaksızlık tarafından kirletilmemişse, aşık olmak en saf duygulardan biridir,” ifadesini kullandı.

“Aşık bir insana neden sevdiğini sorarsanız, bir cevap bulamazsınız. Sevgileri birçok yönden koşulsuzdur, mantığın ötesindedir,” diyen Francis “Bu kadar güçlü olan sevgimiz ilk başta biraz naif olsa da sabırlı olmalıyız,” yorumunu yaptı.

Papa, “Harikaların çoğaldığı bahçe kötülükten uzak değildir,” uyarısında bulunarak “Şehvet, şeytan tarafından kirletilebilir ve bu ahlaksızlık en az iki nedenden ötürü özellikle iğrençtir,” dedi.

Şehvetin tehlikeli olmasının iki nedeni

Papa Francis’e göre bunun iki nedeni; şehvetin insanlar arasındaki ilişkileri yok etmesi ve bireylerin özgürlüklerini ellerinden alabilmesi.

Şehvetin saf ve masum sevginin tüm güzelliğini aldığını ve yağmaladığını belirten Papa, “Hem bedende hem de ruhta yaşar. Sabırla disipline edilmezse, bir ilişkiye ve iki bireyin sevgi dolu bir dansa dönüştürdüğü bir hikayeye yazılmazsa, insanı özgürlükten mahrum bırakan bir zincire dönüşür. İnsanı özgürlükten mahrum bırakır,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca şehveti “güçlü ahlaksızlık” olarak tanımlayan Papa, “Sevgiyi iffetli, sabırlı ve cömert bir şekilde başka bir kişiyi varlığının tüm gizemli zenginliği içinde kabul etmekten çıkarıp, sahip olma ve hemen tatmin olmaya yönelik egoist bir arzuya dönüştürerek sevginin saflığını zehirlediği” uyarısında bulundu.

‘Papa’nın ifadeleri, muhafazakar Hristiyanlara cevaptı’ yorumu

Papa Francis’in sohbetinde kullandığı ifadeler, Vatikan İnanç Doktrini Birimi Direktörü Victor Manuel Fernandez’in on yıllar önce yazdığı cinsel içerikli kitabının gündeme gelmesiyle muhafazakar kesimden gelen eleştirilere cevap verdiği şeklinde yorumlandı.

Francis’e yakın Arjantinli bir kardinal olan ve gençliğinde yazdığı cinsel içerikli bir başka kitabıyla tanınan Fernandez’in artık baskısı tükenmiş eseri, erkek ve kadın orgazmları arasındaki farkları anlatan bir bölüm içeriyor.

Muhafazakar Katolik Hristiyanlar, Fernandez’in orgazmı grafik terimlerle tanımladığı ve kadınları “doyumsuz” olarak nitelendirdiği kitabı nedeniyle görevden alınmasını istiyor.

Vatikan’ın en güçlü pozisyonlarından birinin başında bulunan Fernandez ise verdiği bir demeçte, “Şimdi olsa bunu kesinlikle yazmazdım.” sözleriyle kitaba dair pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Euronews