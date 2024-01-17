Latin Katolik Kilisesinin kalan duvarı da yıkıldı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depreminde, birçok yapı gibi Katolik Kilisesi de büyük hasar aldı, ayakta zorlukla duran ve tehlike arz eden iki duvarın ise kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

1901 yılında inşa edildiği belirtilen Latin Katolik Kilisesi (Katedral), geçen yıl 6 Şubatta yaşanan felakette tamamen yıkılmıştı. Katedralin tam olarak yıkılmayan ön duvarı ise aldığı hasar nedeniyle oldukça ciddi tehlike arz ediyordu.

Tamamen yıkılan İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesinin, yoldan geçen vatandaşlar ile araçlar için büyük tehlike arz eden duvarın yıkımı için gerekli izinler alındı.

Yıkılmayan duvar iş makinesi ve ekiplerce kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldığı sırada ise Mithat Paşa Caddesi güvenlik gerekçesi ile bir süre trafiğe kapatıldı.

https://www.iskenderun.org/video/latin-katolik-kilisesinin-kalan-duvari-da-yikildi