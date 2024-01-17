Ermenistan, Artsakh ve Diaspora’dan uzmanlar Antilyas’ta buluşacak

Kilikya Ermeni Katolikosu Aram I’in önderliğinde, 19-20 Ocak tarihlerinde Lübnan’daki Antilyas Katolikosluğu’nda “Ermeni Dünyası ve son bölgesel olaylar” konulu konferans gerçekleşecek. Bu vesileyle, Klikya Büyük Katolikosu tarafından davet edilen tarihçiler, hukukçular ve siyaset bilimciler Ermenistan, ABD, Güney Amerika ve Fransa’dan Antilyas’a gelecekler. Bu bilgiyi, Klikya Büyük Katolikosluğu paylaştı.

Konferansa Ermenistan’dan Ashot Melkonyan, Ruben Safrastyan, Dr. Armen Marutyan ve Artsakh’tan Dr. Vagram Balayan gibi bilim adamları katılacaklar.

Gündemde, Azerbaycan’ın tarihle manipülasyonuna karşı direnme, Artsakh halkının kolektif geri dönüşünü ve güvenliğini garanti eden yasal yolları arama, savaş esirlerinin ve askeri-politik liderlerin kaçırılanların serbest bırakılması, ayrıca Artsakh’ın ruhsal ve kültürel mirasının uluslararası mahkemelerde korunması için taahhütlerin sağlanması gibi konular bulunuyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/17/Ermenistan-Karabağ-Diaspora/265882