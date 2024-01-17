Ermeni politikacı: Aliyev, yeni bir savaşa hazırlanıyor

Ermeni Ulusal Kongresi Başkan Yardımcısı Levon Zurabyan’a göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yeni bir savaşa hazırlanıyor.

Azatutyun gazetesine konuşan Zurabyan, “Artık gücümüzü güçlendirmek, yeni eylemler yapmak istediğimizi çok açık bir şekilde söylüyor, Zengezur’u kastediyor vs.” ifade etti.

Ermenihaber.am Zurbayan’ın röportajından bir kesit sunuyor:

Paşinyan ile Aliyev arasında son dönemde yaşanan uzak tartışma, barış anlaşmasının gerçekçi olmadığını gösteriyor gibi görünüyor, ancak yıl sonunda aksi yönde iddialar duyduk. Demek oluyor ki Bakü o belgeyi imzalamak istemiyor mu?

Bu, Azerbaycan’ın “Zengezur Koridoru” konusunu gündeminden çıkardığı anlamına gelmiyor. O anda Karabağ’ın boşaltılmasını, etnik temizliği sindirmeleri gerekiyordu ve dünyanın teyakkuzunu, yükselen kınama dalgasını uyuşturacak bazı yapıcı açıklamalar yapmaya hazırdılar.

Bakın, Aliyev ne açıklıyor, olağanüstü seçimlerle Azerbaycan için yeni hedeflerin olacağı yeni bir dönem başlıyor, çünkü onlar zaten daha önceki hedeflere ulaşmış durumdalar. Yani Aliyev ne diyor, artık gücümüzü güçlendirmek, yeni adımlar atmak istediğimizi neredeyse açıkça söylüyor. Zangezur’u kastediyor vs. Gerçek şu ki Aliyev yeni bir savaşa hazırlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI