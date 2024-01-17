Azerbaycan’dan, Karabağ’daki Haterk köyü Kardeş Mezarlığına vandallık (Video)

15 Ocak 2024 tarihinde Azerbaycan YouTube kanalı Milli TV’de, işgal altındaki Artsakh’ın Haterk köyünde, Artsakh Savaşı kurbanları anısına inşa edilen anıt ve çevresinde çekilen bir video paylaşıldı.

Videoda, Artsakh Savaşı sırasında anıt kompleksi ve yanındaki mezarlıkta vandalizme uğrandığı görülmektedir. Özellikle Haterk köyü savunucularının portreleri bulunan anıt taşlarının çoğu devrilmiş ve bazı mezar taşları da etkilenmiştir. Videoda, anıtın yakınında çalışmalar yapan Azerbaycanlılar tarafından çekildiği anlaşılmaktadır. Videoda aynı zamanda anıt taşları üzerinde iş aletleri ve bir gaz tüpü bulunduğu da görülmektedir.

Haterk köyü, ilk Artsakh Savaşı yıllarında büyük zarar gördü. 1992 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri köyü terk etmeye ve yok etmeye çalıştı. 1992-1993 yıllarında köy, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından iki kez işgal edildi. Haterk köyünden ayrılamayan 19 sivil, Azerbaycan saldırısı sırasında öldürüldü. Köyün savunması ve kurtuluşu için yapılan çatışmalarda 57 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların anısına kurulan anıtın inşası 2002 yılında başladı ve 2005 yılında tamamlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/17/Azerbaycan-Karabağ-vandallık/265852