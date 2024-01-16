Yunanistan’da deprem meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.1 km olarak ölçüldü.
https://www.bursadabugun.com/haber/yunanistan-da-deprem-1675698.html#google_vignette
Yunanistan’da deprem meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.1 km olarak ölçüldü.
https://www.bursadabugun.com/haber/yunanistan-da-deprem-1675698.html#google_vignette
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