“Mezzo” televizyon kanalında Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası konserleri gösterilecek

Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın Fransız televizyon kanalı “Mezzo” ile işbirliği sonucunda, 1 Şubat 2024 tarihine kadar kanalda Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın performanslarının kayıtları yayınlanacak.
Bu bilgi, Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nın basın servisi tarafından aktarıldı.
“Aram Khachaturian Kültür Vakfı” ve Ermenistan Kültür ve Doğal Miras Bakanlığı’nın girişimiyle çekilen, Aram Khachaturian’ın 120. doğum yılına adanmış belgesel film, tekrar “Mezzo” kanalında yayınlanacak. Film, Aralık 2023’te “Mezzo” kanalında prömiyerini yapmıştı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/16/Mezzo-Ermenistan-Devlet-Senfoni-Orkestrası/265715
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