Hrant Dink vurulduğu yerde anılıyor (güncellendi)

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17. yılında vurulduğu yerde anılıyor. Ayrıca farklı kentlerde ve ülkelerde anma etkinlikleri de var.

Anma her yıl olduğu gibi 19 Ocak’ta eski Agos bürosu önünde saat 15.00’te gerçekleşecek.

Anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları çağrı metninde şu ifadelere yer verdi:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor.

İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz.

Yanyana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23,5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz.”

Diğer etkinlikler

Hrant Dink hafta boyunca farklı etkinliklerle de anılacak.



18 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Pangaltı’daki Nostalji Kitap Cafe’de gerçekleşecek söyleşinin başlığı “Hrant Dink ve Türkiye’de Adalet Mücadelesi”. Masis Kürkçügil’in konuşmacı olduğu söyleşinin moderatörü Sesil Artuç. Adres: Teyyareci Fehmi Sokak, Şişli.



18 Ocak Perşembe günü Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan, Surp Haç Tıbrevank Okulu öğrencileri ile biraraya gelecek, Hrant Dink’in hayatından pasajlar paylaşacak.



Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği de 19 Ocak Cuma günü saat 20:00’de ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde Hrant Dink için bir anma programı gerçekleştiriyor. “Göçün Sesten Şahitleri – Gomidas Türküleri/Ah Kilikya” başlığı ile gerçekleştirilecek programda Akis Müzik Topluluğu sahne alacak. L. Doğan Tılıç’ın konuşmacı olduğu etkinliğin konukları İsmail Hakkı Demircioğlu ve Sabri Ejder Öziç.



19 Ocak’ta Berlin’deki Gorki Tiyatrosu’nda her yıl olduğu gibi anma etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Hrant Dink anısına, François Regis’in müziği eşliğinde Saro Emirze ve Sesede Terziyan ile birlikte Hrant Dink’in metinlerinden bir seçki okuyacak. Yerel saatle 19.30’da başlayacak etkinliğin adresi Am Festungsgraben 2, 10117 Berlin.



Almanya’da çalışmalarını sürdüren AKEBİ (Irkçılığa, Milliyetçiliğe, Ayrımcılığa Karşı Aktivist Eylem Birliği) 19 Ocak’ta Berlin’de yerel saatle 19.00’da bir etkinlik düzenliyor. Avukat Hülya Deveci ve Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi’nden Bülent Aydın’ın canlı bağlantı ile konuşmacı olduğu etkinlikte Stepan Gantralyan, Selim Kırılmaz ve Efe Bahadır’ın yanısıra Mozaik Berlin korosu da müzikal performanslarını sahneleyecek. Etkinlik, Akebi e. V. Böckhstr. 24, 10967 Berlin adresinde.



Köln’de Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun Alman-Ermeni Cemiyeti, Stimmen Der Solidaritat ve Tüday’ın ortak olarak düzenleyeceği anma etkinliği 19 Ocak akşamı saat yerel saatle 19:00’da başlayacak.. Sanatçı Yaşar Kurt’un müzik dinletisi sunacağı etkinliğin adresi şöyle: Hohenzollernbrücke, 50679 Köln Am Armenischen Genozid-Mahnmal



19 Ocak’ta Almanya Nürnberg`deki anma etkinliğinin moderatörlüğünü Bayrueth Üniversitesinden Eylem Çamuroğlu Çığ yapacak. Panelde Agos’tan Vartan Estukyan ve yazar Kemal Yalçın konuşmacı olarak yer alacaklar. Yerel saatle 18.00’de başlayacak etkinliğin düzenleyicileri arasında Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM) de yer alıyor. Etkinliğin adresi Kulturladen Villa Leon Philipp-Koerber-Weg 1



Dialogues Without Borders İnisiyatifi 20 Ocak Cumartesi günü bir anma etkinliği gerçekleştiriyor. Youtube’de yayınlanacak etkinliğe katılımcı olmak için kayıt gerekiyor. Başak Ertür moderatörlüğündeki etkinlikte Özgür Sevgi Göral, Rober Koptaş ve Adnan Çelik konuşmacı. Sanatçı Suna Alan da müzik performansıyla katkıda bulunacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinliğin detaylarına X (eski adıyla Twitter’da) @dialoguesw43710 adresinden ulaşılabilir.

