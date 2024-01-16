Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Bakü pogromları açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 34 yıl önce Bakü’deki Ermenilere karşı gerçekleşen pogromlar hakkında bir açıklama yaparak, pogromların, Azerbaycan SSC’deki Ermeni nüfusunun zorla yerinden edilmesi ve etnik temizliğin doruk noktası haline geldiğini belirtti.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, sakatlandığını ve kaybolduğunu, yarım milyonunun mülteci olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Masum kurbanların anısına saygı gösteriyoruz ve bu tür politikaların önlenmesi ve tüm hakların ele alınma zorunluluğunu vurguluyoruz.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/16/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Bakü-pogromları-Azerbaycan/265702