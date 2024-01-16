Ermeni mezarlığında mezar taşında Bozkurt ve üç hilal olan Nadya Krisep’i biliyor musunuz?

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MHP Kadın Kollarında uzun süre yöneticilik yapan Ermeni asıllı Türk Milliyetçisi Nadya Krisep’in Ermeni mezarlığındaki mezar taşı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Nadya Krisep, yıllarca MHP’nin Kadın Kollarında görev yapan MHP’nin kurucuları arasında yer alan ve kendisini Türk Milliyetçisi olarak tanımlayan Ermeni asıllı bir vatan sevdalısıydı.

Yine Nadya Hanımın bir dedesi Çanakkale‘de vefat etmiş bir Osmanlı Subayıydı.

Diğer bir dedesi ise İttihatçıydı.

Nadya Krisep’in babası ise Türkiye’nin ilk ve önde gelen Yüksek Mimarlarından biri olup, kendisini Ermeni kökenli Türk olarak tanımlardı.

Nadya Krisep’in oğlu Aras Krisep bir haber kanalına verdiği röportajda gerek siyasi görüşü gerekse sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmediği için bağlı bulunduğu Ermeni Katolik Cemaati ve Agos Gazetesi tarafından dışlandığını söylüyor.

Kendisini Ermeni asıllı Türk milliyetçisi olarak tanımlayan Aras Krisep, aynı röportajda annesi Nadya Krisep’in hayatta iken MHP Kadın Kolları’nda uzun yıllar görev yaptığından da bahsediyor.

Nadya Krisep’in mezar taşında MHP’nin isminin ve logosunun yer alması da bu durumla açıklanıyor.

İşte Nadya Krisep’in Şişli Katolik Ermeni mezarlığında bulunan Bozkurt ve üç hilal sembollü kabri:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ermeni-mezarliginda-mezar-tasinda-bozkurt-ve-uc-hilal-olan-nadya-krisepi-biliyor-755640h.htm