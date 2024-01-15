Suriye’de Ermeni Soykırımı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı

Hesekê’de Ermeni Soykırımına ilişkin etkinlik gerçekleşti. Ermeni Toplumu Meclisi Eş Başkanı Îmad Teteryan, ‘Düşmanın silmeye çalıştığı kültürümüzü canlı tutmaya çalışıyoruz’ dedi

Ermeni Toplumu Meclisi ve Ermeni Kadınlar Birliği, Hesekê’nin Mişêrfê Mahallesi’nde bulunan Serdem Salonu’nda etkinlik düzenledi.

Etkinliğe sivil toplum örgütleri, kadın hareketleri, siyasi parti üyeleri, Ermeni Toplumu Meclisi, Ermeni Kadınlar Birliği üyelerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Etkinlikte konuşan Ermeni Toplumu Meclisi Eş Başkanı Teteryan, “Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi’ndeki Ermeni Soykırımı’nın çocuklarıyız.



Düşmanın silmeye çalıştığı kültürümüzü canlı tutmaya çalışıyoruz. İşgalci Türk devleti bilsin ki varız ve var olmaya devam edeceğiz, kimse bizi yok edemez.



İşgalci Türk devletinin topraklarımıza yönelik saldırılarını üzüntüyle karşılıyoruz. Ancak halkların birliğine inanıyoruz ve güçlü ilişkilerimiz var. İşgali yeneceğiz, kazanacağız ve her türlü işgalcinin karşısında duracağız” diye belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Ermenilere yönelik soykırımı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlikte, “Bizim İçin Dua Edin” adlı oyun, Artsakh grubunun dansı, Süryani grubunun müzikleri ve şarkıları da sunuldu.



Etkinlikte “Ji bo me nimêj bikin” isimli tiyatro oyunun gösterimi yapıldı. Ardından Asuri Artsaxê müzik grubu, şarkılar seslendirdi.

Çekilen halayların ardından etkinlik sona erdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Hesekê’deki-Ermenilerden-etkinlik/265624