Papa: Kilisenin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin veren açıklamam yanlış anlaşıldı

Papa, Katolik Kilisesi’nde buna direnenlerin konuyu anlamadıkları için “çirkin sonuçlara” vardıkları görüşünü dile getirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, kilise ayinlerinin ya da kutlamalarının bir parçası olmaması şartı ile rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamalarına izin veren açıklamasının yanlış anlaşıldığını bildirdi.

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, Katolik Kilisesi’nde buna direnenlerin konuyu anlamadıkları için “çirkin sonuçlara” vardıkları görüşünü dile getirdi.

Papa Francis’in 18 Aralık’taki tarihi açıklaması özellikle Afrika’da piskoposların sert tepkisine yol açmıştı.

Konuyla ilgili rahatsızlığını dile getiren Papa Francis, “Bazen kararlar kabul edilmez ama çoğu durumda kararların kabul edilmemesinin nedeni anlaşılmamasıdır.” dedi.

Papa Francis, eşcinsellerin kutsanmasıyla ilgili görüşlerinin yanlış anlaşılmadan dolayı, bazı kişilerin çirkin sonuçlara vardığını bildirdi.

Afrika’daki piskoposlar geçen hafta, Papa Francis’in aralık ayındaki açıklamasının “birçok kişinin kafasında huzursuzluk yarattığı ve kıtanın kültürel özelliği nedeniyle uygulanamayacağını” belirten bir mektup kaleme almıştı.

Papa Francis: İstifa bir olasılık ama şu anda düşünmüyorum

Televizyon kanalında kendisi ve dünya meselelerine dair diğer sorulara da cevap veren Papa Francis, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu ama şu an için bunu düşünmediğini söyledi.

Özellikle geçen yıl bazı sağlık sorunları yaşayan ve geçen hafta içinde de bir program sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan 87 yaşındaki Papa Francis, nasıl olduğu sorusuna “Halen hayattayım.” şeklinde yanıt verdi.

İstifa edip etmeyi düşünmediği sorusuna Papa Francis, “Bu bir düşünce, endişe ya da arzu değil, tüm papalara açık bir olasılık. Ancak bu, şu anda düşüncelerimin merkezinde değil. Hizmet edebileceğim müddetçe ilerleyeceğim.” dedi.

Papa, koşulların değişmesi halinde bunu düşünmesi gerekeceğini de kaydetti.

“İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor”

Papa, programda ayrıca Gazze’deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü belirterek, “Her gün arıyorum onları ve bana yaşananlara dair korkunç şeyler anlatıyorlar; kaç Arap’ın öldüğünü ve kaç İsraillinin öldüğünü, kardeş olmaya çağrılan iki halkın birbirlerini yok ettiğini anlatıyorlar.” dedi.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bugüne kadar savaşların hiç bitmediğini düşündüğünü ifade eden Papa, “Şimdi Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail’i görüyoruz. Neden barış sağlanamıyor? Biraz utanarak söyleyelim, savaşların arkasında silah ticareti var.” diye konuştu.

Kendisini korkutan bir şey olup olmadığı sorusuna da Papa, “Birkaç şey beni korkutuyor. Örneğin bu savaşın tırmanışı beni korkutuyor çünkü savaş adımlarının ilerlemesi insanı düşündürüyor. Nereye varacağız? Her şeyi yok eden nükleer silahlarla mı sona ereceğiz? İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor.” cevabını verdi.

Aslen Arjantinli olan Papa Francis, papa seçildiği 2013’ten bu yana ülkesine gitmediğini ve özlediğini söyledi. Arjantinlilerin çok acı çektiğini ve onlar için endişeli olduğunu dile getiren Papa, Ağustos ayında Polinezya’ya gitmeyi planladıklarını sonrasında da Arjantin’e bir gezi yapabileceklerini ifade etti.

https://tr.euronews.com/2024/01/15/papa-kilisenin-escinsel-ciftleri-kutsamasina-izin-veren-aciklamam-yanlis-anlasildi