Mardin’de Bulunan 1.600 Yıllık Kilise Mozaikleri

Begüm Bozoğlu

MS 4. yüzyıla ait bir kilise ve taban mozaikleri, Mardin’in Göktaş Mahallesi’nde 2019 yılında ortaya çıkarıldı.

(C: AA)

Erken Bizans Dönemine ait bazilikal planlı kilisenin Estrangelo Süryanice yazılmış dokuz satırlık kitabesine göre MS 396 yılında yapıldığı anlaşılıyor. Aynı zamanda yapımına katkıda bulunan kişilerin isimleri de yer alıyor.

(C: AA)

Mozaiklerde ise hayvan tasvirleri, geometrik motifler ve insan figürlerinin yanı sıra avlanan insanları gösteren sahneler de yer alıyor.

(C: AA)

Biri omuzunda av hayvanı taşıyan, diğeri ise bir elinde kuş, diğer elinde horoz tutan iki insan figürünün arasındaki yazıda “nisan”, biri elinde meyve sepeti, diğerinde ise orak taşıyan iki insan figürünün güneyindeki yazıda ise “haziran” aylarının adı yazılı.

(C: AA)

Diğer bir mozaikte ise birbirine bakan sırtlan ve at ile dağ keçisi ve boğa figürleri bulunuyor.

(C: AA)

Kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine tespit edilen ve sit alanı ilan edilen bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

https://arkeofili.com/mardinde-bulunan-1-600-yillik-kilise-mozaikleri/