Kim Kardashian, “American Horror Story”ın yeni sezonunda yer alacak

Dünyaca ünlü Ermeni TV yıldızı Kim Kardashian, oyunculuk alanında tekrar kendisini deneyecek. 43 aşındaki yıldız, “American Horror Story”ın (Amerikan korku hikayesi) yeni sezonunda yer alacak.

New York’ta çekilen sahnelerde karakteri, siyah bir etek ve kadife üst ile bir korse, yüksek yakalı ve kare omuzlu bir kombin giyiyordu.

Skims’in kurucusunun uzun koyu saçları, siyah bir başlık altında şekillendirilmişti. Figürdeki tek süs, bir kalp şeklinde büyük beyaz ve kırmızı bir kolye idi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Kim-Kardashian-American-Horror-Story/265596