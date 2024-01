Kardinal, Kutsal Topraklara Yapılacak Ziyaretler Hakkında Uyarıda Bulundu

Kutsal Kabir Şövalyeleri Topluluğu’ndan Kardinal Fernando Filoni, Kutsal Topraklara yaptığı beş günlük ziyareti 3 Ocak’ta tamamladı. Kardinal Filoni, inanlıların Kutsal Topraklar’daki eksikliğinin Hristiyanları derinden üzdüğünü belirtti.

Kardinal, ziyaretlerin engellenmesinin bölgeyi ekonomik olarak da etkilediğini söyledi. Kardinal Filoni, ‘‘Tüm yaşananlara rağmen Hristiyanlar arasında manevi duygular gelişti’’ dedi.

CNA’nın haberine göre, saldırılar nedeniyle 7 Ekim 2023’te birçok inanlı sınırların kapatılması ve uçuşların iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Bölgeye hakim olan kargaşa, ibadet ziyaretlerinin askıya alınmasına neden oldu.

Gazze’deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi de saldırıların hedefi oldu. Aid to the Church in Need direktörü Alessandro Monteduro, Gazze’de 53 Hristiyan ailenin evinin yıkıldığını ve Rosary Rahibeleri’nin okulunun hasar gördüğünü hatırlattı. Monteduro, ayrıca Batı Şeria’da iş yerlerinin kapatılması nedeniyle 5 bin Hristiyan’ın işini kaybettiğini söyledi.

(Kaynak: Catholic News Agency)

