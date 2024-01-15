Jehezkel’e sınırdışı kararı, yeni hedef Başakşehirli Eden Kartsev

Dün oynanan Antalyaspor – Trabzonspor maçında bilekliğini göstererek 100 gündür Gazze’de tutulan rehineler için farkındalık yaratmak isteyen futbolcu Sagiv Jehezkel dün gece göz altına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcunun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve hakkında sınırdışı kararı verildiği duyruldu.

Yehezkel ile ilgili işlemler devam ederken, rehineler hakkında paylaşım yapan bir İsrailli futbolcu daha hedefe alındı.

Başakşehir Futbol Kulübü’nde forma giyen İsrailli futbolcu Eden Kartsev hakkında, İsrailli rehinelerin geri döndürülmesi için yürütülen kampanyalar kapsamında 100. gün sebebiyle oluşturulan posteri sosyal medya hesabında paylaşması sebebiyle, Kulüp’ün disiplin soruşturması başlattığı bildirildi. Kartsev Instagram hikayelerinde, Zionist Federation US’in paylaştığı ve rehineleri anmak için kullanan sarı bandajlı 100 ve altında hashtag ile #BringThemHomeNow (onları hemen eve geri getirin) ibaresi bulunan görseli paylaşmıştı. Bu paylaşım sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması için Kulüp: “Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış oluo, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir.” ifadesini kullandı.

Başakşehirli taraftarların resmi X hesabı olan “1453 Başakşehirliler” ise yaptıkları paylaşımda “Ülkemizin değerlerini ve hassasiyetini hiçe sayarak sosyal medya paylaşımı yapan siyonizm destekçisi eden kartsev semtimizde istemiyoruz!” dediler.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/15/jehezkele-sinirdisi-karari-yeni-hedef-basaksehirli-eden-kartsev/