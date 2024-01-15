İsrailli rehineler için farkındalık yaratmak istedi göz altına alındı

14 Ocak’ta oynanan Antalyaspor – Trabzonspor Süper Lig futbol maçında attığı gol sonrasında bilekliğini göstererek sevinen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Anadolu Ajansı’nın haberine göre göz altına alındı.

Jehezkel’in önce kadro dışı bırakıldığı, daha sonra ise sözleşmesinin feshedileceği duyrulmuştu.

Jehezkel’in bilekliğinde İngilizce olarak ‘100 days 7.10’ yani ‘100 gün 7 Ekim’ ibaresi yer alıyor. 7 Ekim’de Hamas’ın İsrailli sivilleri kaçırarak rehine olarak tutmasının üzerinden 100 gün geçtiğine dair farkındalık yaratmak amacıyla takılan bileklik Türkiye’de ‘milli değerlere aykırı’ görüldü.

Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla.”

Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren Alkan, kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in sözleşmesinin feshi için avukatların çalıştığını ve kısa sürede sözleşmenin fesh olacağını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesinden yaptığı açıklamayla, “Trendyol Süper Lig’de oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel’in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor’un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın.” ifadelerine yer vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X’te yaptığı paylaşım ile Sagiv Jehezkel’e soruşturma açıldığını duyurdu. Tunç paylaşımında Jehezkel’in hareketinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı desteklemek amaçlı olduğunu ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ten adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Ajansı Jehezkel’in göz altına alındığını duyurdu.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/15/israilli-rehineler-icin-farkindalik-yaratmak-istedi-goz-altina-alindi/