Grigoryan, Scholz’un danışmanıyla Ermenistan-Azerbaycan barış gündemini görüştü

Davos’ta, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile bir araya geldi.

Taraflar, Ermenistan ile Almanya arasında güvenlik alanında işbirliğine ilişkin gündem konuları ve karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi umutları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ermenistan-Azerbaycan barış gündeminin de görüşüldüğü toplantıda, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri son gelişmeleri aktardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Grigoryan-Başbakan-Scholz-Ermenistan-Azerbaycan-barış/265658