Gözaltına alınan Antalyaspor futbolcusu Sagiv Jehezkel: “Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı”

Dün Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanan maçta attığı golden sonra bileğine yazdığı “100 gün, 7 Ekim” yazısını gösteren Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel maçtan sonra gözaltına alınmıştı. Bugün serbest bırakılan Jehezkel, ifadesinde “Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı” dedi.

Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, dün Süper Lig maçında Trabzonspor’a attığı golden sonraki sevinci nedeniyle gözaltına alınan Jehezkel serbest bırakıldı.

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TRT Spor’da yer alan habere göre ise Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verildi. Haberde “Savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakılan Jehezkel hakkında sınır dışı edilmesi kararı verildi” denildi.

TRT Spor’da yer alan bu haber daha sonra kaldırıldı.

Jehezkel ifadesinde, “Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı” dedi.

Jehezkel dün oynanan Trabzonspor maçının 68. dakikasında skoru 1-1’e getiren golü attıktan sonra kameralara yönelmiş ve bileğindeki, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekleyici yazıyı kameralara göstermişti.

Jehezkel’in eline sarılmış beyaz sargıdaki “100 gün, 7 Ekim” yazısında, İsrail’in Hamas’ın aynı gün düzenlediği saldırılar sonrası Gazze’yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve Davud Yıldızı’nın bulunması büyük tepki çekmişti.

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