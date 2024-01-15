Ermeni sporcu Karen Khachanov Avustralya Açık Şampiyonası’na galibiyetle başladı

Ermeni kökenli Rusyalı tenisçi Karen Khachanov, Avustralya Açık şampiyonasına galibiyetle başladı.

Melbourne’de başlayan turnuvanın ilk turunda Karen Khachanov, Almanya’yı temsilen Daniel Altmeier ile yarıştı. 4 saatten fazla süren karşılaşmayı 4 setin ardından Khachanov 7:5, 3:6, 7:6, 7:6’lık skorlarla kazandı.

Avustralya Açık’ta tek erkekler ve kadınlar maçlarına 128 tenisçi katılıyor. Turnuvanın ödül havuzu ise 58 milyon dolar. Turnuvanın son şampiyonları Novak Djokovic ve Aryna Sobolenko. Turnuva 27 Ocak’ta sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Ermeni-sporcu-Karen-Khachanov-Avustralya-Açık-Şampiyonası/265642