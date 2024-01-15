Ermeni futbolcu, Avrupa’nın en iyi 10 liginin sol defans oyuncuları arasında 2. sırada yer alıyor

Ermeni futbolcu, “Lokomotiv”in sol defans oyuncusu Nair Tiknizyan bu sezon 8 gol ve 5 asist yaptı. Championat.com’un bildirdiğine göre Premier Lig’in mevcut sezonunun İlk 10’unda tüm oyuncular arasında 2. sırada yer alıyor.

Bayer’in İspanyol lejyoneri Alejandro Grimaldo, 25 maçta 9 gol ve 8 asist ile ilk sırada yer alıyor. Üçlüyü, Sporting’den Nunu Santoush 27 maçta 3 gol ve 10 asistle tamamladı.

Portekizli ikinci sırayı Tiknizyan’a kaptırdı çünkü 13 etkili hareketle Nair 4 maç daha az harcadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Ermeni-futbolcu-Nair-Tiknizyan-Avrupa/265581