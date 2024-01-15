Ermeni atıcılar ISSF Grand Prix 2024’te altın ve gümüş madalyalar kazandı

Ermenistan temsilcileri ISSF Grand Prix 2024’te altın ve gümüş madalyalara sahip oldu.

Ermenistan Atıcılık Takımının üyesi Nare Gabrielyan, Slovenya’nın Rusçuk kentinde düzenlenen ISSF Grand Prix 2024’ün ilk gününde altın madalya kazandı.

Genç kızlar 10 metre havalı tabanca yarışmasında Nare Gabrielyan 570 puanla 2. sıraya yükselirken, 239,7 puanla tek lider olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gabrielyan ayrıca 570 puanla uluslararası klasmanda spor ustası normunu da yerine getirdi.

Yarışmanın 2. gününde ise kadınlar 10 metre havalı tabanca müsabakasında takımın önde gelen atıcısı Elmira Karapetyan 239,9 puanla ikinci oldu.

Karapetyan 2. olarak finale yüksemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Ermeni-atıcılar-ISSF-Grand-Prix-2024/265565