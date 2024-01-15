Ayasofya camii olunca gelirler düştü, turistler için endüstriyel kepenk kapı geldi

2020 yılında müze statüsü iptal edilerek yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya’ya turistlerin girişi cami girişinden ayrıldı. Yerli ve yabancı turistlerin 25 Euro ödeyerek girebileceği ziyaret alanı için endüstriyel kepenk sistemli bir kapı yapıldı: “Ayasofya’ya buna yapan, şehrin geri kalanına neler yapmaz…”

UNESCO’nun tavsiyesi üzerine Ayasofya için düzenlenen “ziyaretçi yönetim planı” uygulaması bugün başladı.

Ayasofya’ya ibadet yerine gezmek için gelenler 25 Euro giriş ücreti ödeyecek. Ayasofya’ya girişlerde alınacak Euro için kur ise 34 lirada sabitlendi. Böylece gezi amaçlı gelecek olan turistler, Ayasofya’ya girmek için 850 lira giriş ücreti ödeyecek.

Turistlerin Ayasofya’yı gezmesi için yapılan uygulama kapsamında Ayasofya’ya endüstriyel kepenkli ayrı bir giriş kapısı konuldu.

Sosyal medyada bu duruma tepki gösteren çok sayıda kişi modern malzemelerle yapılan ve üzerinde “Ayasofya-i Camii Kebir-i Şerifi Ziyaret Alanı-Visitting Area” yazılı giriş kapısının tarihi yapının dokusuna uyumsuzluğuna dikkat çekti.

Ayasofya Camiine turistlerin ayrı kapıdan girmesi doğru bir karar.



Fakat giriş kapısı ve kepengi dünyanın en eski yapılarından biri olan Ayasofya'nın ruhuna ve estetiğine hiç uymamış.



Ayasofya Camii, Karaambar Oto Küçük Sanayi Sitesi değildir! pic.twitter.com/mnkCyyBow0 — Fikri Akyüz (@fikriakyuz99) January 15, 2024

ayasofya camii'ne yapılan kapıya bakın. adamların kültürle, sanatla, şehirle, mimariyle, tarihle çok büyük bir kavgaları var galiba. pic.twitter.com/z8ZPjBJk2M — abdullah naci (@abdullahnaci) January 15, 2024

Düşünsenize endüstriyel kapı firmanız var. Satış bölümünden arıyorlar, “Patron yeni sipariş var” diye. “Neresi içinmiş?” diyorsunuz. “Ayasofya’nın girişi içinmiş” diyorlar. İnanır mısınız? İnanın… pic.twitter.com/eBsFbWA9Ec — Mehmet Berksan (@mehmetbrksn) January 14, 2024

Yazıklar olsun. Ayasofya'ya da bunu yaptınızya, yuh olsun. pic.twitter.com/PoBXLd4TI6 — Serkan AKIN (@Mimarserkanakin) January 15, 2024

Ayasofya’ya buna yapan, şehrin geri kalanına neler yapmaz…. Nasıl vicdanınıza aklınıza sığdırıyorsunuz bu kötülüğü, anlamak mümkün değil… https://t.co/uDr6GctQqZ — Firuzan Melike Sümertaş (@FiruzanMelike) January 15, 2024

İçeride rehber anlatımı yasak, kulaklık kiralama 100 TL

Öte yandan Ayasofya içinde rehberlerin anlatım yapmasının yasak olması nedeniyle, turistlere sesli rehber veriliyor. Ancak buna uygun bir kulaklığın bulunmaması halinde 100 lira karşılığında bu kulaklık temin edilebiliyor.

Girişte başörtüsü zorunlu

İçeride başörtüsünün de zorunlu olması nedeniyle başörtüsü olmayan turistler çevreden 30 lira karşılığında başörtüsü edinebiliyor. Böylece hazırlıksız gelen bir turistin Ayasofya’yı gezmesinin bedeli bin liraya kadar yükseliyor.

https://serbestiyet.com/haberler/ayasofya-camii-olunca-gelirler-dustu-turistler-icin-endustriyel-kepenk-kapi-geldi-154505/