Araks Nehri’ne baraj yapılması projesi Türkiye ile koordine ediliyor

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Basın Servisi’den Sputnik Armenia gazetesine yapılan açıklamada, Araks Nehri’nin eski yatağına döndürülmesi için baraj inşaatı projesinin gerektiği takdirde Türkiye ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce Araks Nehri’ni Araksavan ve Burastan köyleri kesimlerine eski seviyesine döndürmek için baraj inşa etmenin maliyetinin yaklaşık 1 milyon dolar olacağını bildirmiştik.

Bakanlığın basın servisi, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Enerji Bakanlığına bağlı Su Komitesi tarafından imzalanan sözleşmeye göre inşaat çalışmaları “AS SHIN TRANS” LLC tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Şu anda proje dokümanlarının Rus sınır muhafız birlikleri liderliğiyle ve gerektiği takdirde Türk tarafıyla da koordine edilmesi ve prosedürlerinin görüşülmesi aşamaları devam ediyor, ardından inşaat çalışmalarına başlanacak.”

Söz konusu sözleşme ve proje dokümanlarına göre inşaat çalışmalarının süresi 16 ay olacağı tahmin ediliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/15/Araks-Nehri-baraj-proje-Türkiye-Ermenistan/265620