Paşinyan: Aliyev’in son açıklamaları barış sürecine ciddi bir darbe

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’dan gelen son açıklamaların barış sürecine ciddi bir darbe olduğunu belirtti.

Paşinyan şöyle konuştu:



“Bildiğiniz gibi, birkaç kez açıkça kabul ettik ki Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış ve sınırların belirlenmesi 1991 Aralık Alma-Ata Bildirisi’ne dayanmalıdır. Bu, Ermenistan’ın ve Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdığı anlamına gelir, Ermenistan Cumhuriyeti’nin topraklarının tam olarak Ermenistan SSC’nin toprakları kadar olduğu ve Azerbaycan’ın topraklarının tam olarak Azerbaycan SSC’nin toprakları kadar olduğu anlamına gelir. İşte tam olarak Alma-Ata Bildirisi’nde bu ifade ediliyor.”



Paşinyan, bu anlaşmaların Ermenistan ve Azerbaycan arasında 6 Ekim 2022 Prag toplantısının bir sonucu olarak kabul edilen dört taraflı açıklamada, ardından Soçi’de yapılan toplantıda ve 15 Temmuz 2023’teki Brüksel toplantısında teyit edildiğini söyledi ve şöyle devam etti:



“Azerbaycan’dan gelen bu açıklamaları neden bir darbe olarak buluyorum? Çünkü en üst düzeyde söyledikleri, doğrudan bu mantık ve bu anlaşmaya aykırı”



Başbakan Paşinyan Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı toprak iddiaları oluşturmaya çalıştığını ve bunun “tamamen kabul edilemez” olduğunu uyardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev önceki gün yaptığı açıklamada bir kez daha (Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından geçmesi istenen) Zengezur koridoru konusunu gündeme getirdi ve şöyle konuştu:

‘Azerbaycan’dan Azerbaycan’a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmadan geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan sonsuza kadar çıkmazda kalacak. Ve bahsettiğim güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan’la sınırımızı açmayacağız”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29683/pasinyan-aliyev-in-son-aciklamalari-baris-surecine-ciddi-bir-darbe