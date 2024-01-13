İHD’den Yahudileri hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusu

ELİ HALİGUA

Brooklyn’deki “Chabad-Lubavitch World Headquarters” ismindeki sinagoga yapılan polis baskınının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin sosyal medyasında da kan iftirasına dayanan antisemit komplo teorileri yer aldı.

Abdurrahman Uzun’un nefret içerikli videosuyla Türkiye’deki sinagogları ve Yahudileri hedef göstermesinin ardından, ERWİN isimli kullanıcı da sinagogların yerlerinin harita üzerinde gösterildiği bir paylaşımla ibadethaneleri hedef göstermeye devam etti.

2018 yılında Neve Şalom Sinagogu’na gerçekleştirilen saldırılarının ardından suç duyurusunda bulunan İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, şimdi de Yahudilerin ibdethanelerini hedef gösteren ERWİN isimli hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun açıklama metni şu şekilde:

“Sosyal medyada ERWİN(@MacArtur29) adlı hesap Türkiye Cumhuriyeti’nin Yahudi yurttaşlarını ve ibadethanelerini hedef gösteren paylaşımlar yapmakta ve paylaştığı bir videoda açıkça Yahudilerin ibadethanesi sinagoglar hakkında gerçek dışı ırkçı beyanlarda bulunarak, sinagogları toplum için bir tehdit olarak göstermektedir. Yahudilere yönelik ırkçı, ayrımcı, nefret ve şiddet çağrısı içeren paylaşımlar yapan ERWİN(@MacArtur29) hesap hakkında TCK 122,125,212 maddeleri ve AİHS 14. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunduk. Yetkili olanları göreve davet ediyoruz.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun açıklama kısmında ise,

“1) Yukarıda belirttiğimiz üzere Erwin (@MacArtur29) isimli hesabı

kullanan kişi tarafından 10.01.2024 tarihinde suç içeriği oluşturan tehlikeli

bir paylaşım yapılmıştır.

Söz konusu paylaşımda “ İstanbul’daki Yahudi Sinagogları tek bir sokak

üzerinde dümdüz ve 2-5 dakikalık mesafe kesinlikle incelenmeli” denilerek bir

de sinagogların gösterildiği bir harita paylaşılmıştır.

Söz konusu paylaşım açıkça yukarıda zikrettiğimiz TCK maddeleriyle Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi’nin 14.Maddesine aykırılı teşkil etmektedir. Bu paylaşım Yahudi

halkını ve inançlarını bir hedef olarak göstermekte. Özellikle Yahudilerin

inanç merkezleri olan Sinagogları hedef göstermekle kalmayıp, haritasını da

yayınlayarak adeta bir şiddet eylemi çağrısı yapmaktadır. Söz konusu paylaşımın

altında yazılan destek yazışmalarına bakıldığında, bu sosyal medya paylaşımının

içerdiği tehlikenin büyüklüğü de ortadadır. Hele ki bu dönemde, İsrail-Filistin

arasında yaşanan çatışmalı ortamda, her türlü düşmanlığın kolaylıkla

körüklenebileceği bugünlerde, böylesine bir paylaşım yapılması coğrafyamızda yaşayan

Yahudi halkımız için, büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

2) Açıkladığımız nedenle herhangi bir şiddet ortamının körüklenmesi hatta

şiddet fikrinin yayılması anlamına gelen ve son derece büyük tehlikeler içeren

söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğunu

hissettik. Biz İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyeleri

olarak görevimizin ırkçılık ve ayrımcılığın yaygınlaştırılmasına karşı tavır

almak olduğunun bilinciyle bu suç duyurumuzun Sayın Savcılığınız tarafından

dikkate alınmasını talep etmekteyiz. Söz konusu hesabın kime ait olduğu

araştırılarak ve bu araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte söz konusu paylaşımı

yapan kişi hakkında yukarıda sözünü ettiğimiz TCK maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi 14.Maddesi uyarınca dava açılması gerektiği kanısındayız.” ifadelerine yer verildi.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/13/ihdden-yahudileri-hedef-gosteren-sosyal-medya-kullanicisi-icin-suc-duyurusu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ihdden-yahudileri-hedef-gosteren-sosyal-medya-kullanicisi-icin-suc-duyurusu