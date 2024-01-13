Ermenı kızı, Rusya’da yılın en iyi sporcusu olarak tanındı

Rusya’nın Artistik patinaj şampiyonu Ermenı asıllı Adelia Petrosyan RİA Novosti okuyucuların sıralamasında 2023 yılının en iyi sporcusu olarak tanındı.

Oylama 10 Ocak’ta sona erdi.

Geçen yılın Aralık ayında Rusya Şampiyonası’nı kazanan 16 yaşındaki Petrosyan, “Yılın Sporcusu” adaylığında 6792 oy toplayarak ikinci, Olimpiyat jimnastik şampiyonu Victoria Listunova (5929) ve üçüncü sırada yer aldı. Avrupa artistik jimnastik şampiyonu Lala Kramarenko (2561).

“Yılın En İyi Genç Sporcusu” kategorisinde en çok oyu (2486) Rusya milli takımı ve İspanyol Real Sociedad futbolcusu Ermenı sporcu Arsen Zakharyan aldı.

Adelia Petrosyan Yerevan’da bir konuşma yaptı ve yeni başlayanlar için ustalık sınıfı düzenledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/12/Ermeni-Rusya-y%C4%B1l%C4%B1n-en-iyi-sporcusu/265472