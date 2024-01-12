Twitter Aktivistleri Ortodoks Yahudiler Hakkında Viral Bir Hikayeyi Nasıl Modern Bir Kan İftirasına Dönüştürdü

Kaynak: Forward, Elad Nehorai

Yeni bir Yahudi hikayesi viral oldu: Eastern Parkway Crown Heights’ta ‘770’ olarak bilinen ünlü Chabad merkezi altında tüneller keşfedildi.

Bu hikaye biraz şaşırtıcı, eğlenceli ve yürek burkan cinsten. Özellikle dışarıdan bakanlar için tuhaf olması, viral olmasına neden oldu. Ve neredeyse hemen, antisemit komplolar da viral oldu.

Bu olayın gerçek hikayesi, bir Hasidik hareketin ideolojik geleceği ve binasını kimin kontrol ettiği üzerine bir anlaşmazlıkla ilgili. Ancak kötü niyetli çevrimiçi aktörler için, bu topluluk dramı daha kötü bir şeyin kanıtı haline geldi.

İlk olarak 4chan ve QAnon Telegram kanalları gibi regüle edilmemiş forumlarda dolaşmaya başlayan, tünellerdeki videoların ve fotoğrafların stilleri sebebiyle Yahudilerin ritüel olarak çocuklara tecavüz ettiğine dair “kanıt” olarak kullanıldı.

Chabad topluluğunda yaşanan gerçek istismar hikayeleri, bu tamamen uydurma iddialar ile birlikte “kanıt” olarak ortaya çıkarıldı. Bazı tweet’lerde, tünellerin “gizli Satanist gruplara bağlı olduğu ve her yıl New York’ta 4.000 ritüel ile insan kurbanının gerçekleştiğini” yanlış bir şekilde iddia edildi. Bu, modern bir kan iftirası.

7 Ekim’den bu yana, birçok beyaz milliyetçisi hesap, X platformunun düzenlenmemesi ve Elon Musk’ın dolaylı onayı sayesinde, etkili ve aldatıcı pazarlama teknikleriyle kitlelerini büyütmeyi başardı. Özellikle, birçok kişi kendini Filistin yanlısı savunucu olarak yeniden markalaştırdı ve sonuç olarak takipçilerini katbekat artırdı.

Washington Post’ta internet kültürü üzerine köşe yazarı olan Taylor Lorenz bugün bana, “Bu dolandırıcıların yaptığı, trend olan haberleri ve herhangi bir kültür savaşı haberini aramak ve sonra bunları kendi anlatılarına destek olacak şekilde çarpıtmak. Bir haber hikayesine sarılıyorlar. Bunun hakkında tüm yollarla sürekli olarak içerik üretiyorlar ve ortamı ele geçiriyorlar. Arama motorlarında ve sosyal medyada trend oldukları için, bunu kitle yakalamak için kullanabilirler. Sonra asıl ideolojik ve aşırı içeriklerini tanıtmak için bu durumu kullanabilirler” dedi.

Aşırılıkçılar için bir altın madeni

Bazı beyaz milliyetçiler ve aşırılıkçılar – örneğin kendini MAGA komünisti olarak tanımlayan ve daha önce derin trans düşmanı görüşleriyle tanınan Jackson Hinkle ve istemsiz bekar tarzı misojinist bir hesap olan CensoredMen – savaş başladığında anti-İsrail içerik üretmeye başladı. Amaç asla Filistinliler’i gerçekten savunmak değil, bir haber anını kullanarak etkileşimlerini artırmaktı. Bunun gibi birçok hesap, sadece birkaç ayda milyonlarca takipçi kazanarak başarılı oldu.

Araştırmacılar onlara Twitter’da “yeni elitler” adını verdi: Gönderileri site üzerinde ana akım mecralardan katbekat daha fazla, milyarlarca görüntülenme alıyor ve İsrail hakkındaki konuşmaları da etkiliyor. Genellikle kaynaksız bilgiler kullanarak, doğrulanmamış iddiaları yayıyorlar. Örneğin Censored Men, “71 Filistinli ailenin tüm kamu kayıtlarından tamamen silindiğini” iddia etti. Diğerleri, herhangi bir gerçek kanıt olmadan ateşkesin yakın olduğunu yanlış bir şekilde iddia etti.

Bu hesaplar her zaman antisemitti. Ama 770 haber döngüsü, onlar için bir altın madeni oldu. Birçok komplo teorisyeni gibi, Yahudiler hakkında sıkça tekrarlanan kalıpları yaymak için masum “kanıtlara” sarıldılar.

Vice’da yayınlanan yakın tarihli bir makalede belirtildiği gibi, gizli çocuk istismarı halkaları hakkında tünel komplo teorileri on yıllardır mevcut. Buna eski bir kan iftirası ve uydurulmuş ritüel istismar iddialarını ekleyin ve zehirli bir kombinasyon elde edersiniz.

Ama orada durmadı: Birkaç saat içinde, bu komplo teorileri on milyonlarca insana yayıldı. “Gentile News Network” ve Groyper hareketi gibi beyaz milliyetçi ve neo-Nazi hesaplar – yeni moda “Filistin yanlısı aktivistler” – bu görüntüleri, istismar makalelerini ve diğer komploları kendi ağlarına yaydı.

Bu, 2016’daki Pizzagate komplo teorisine ürkütücü bir şekilde benziyordu. Bu teori, Washington DC’deki bir pizza dükkanının altında bir çocuk istismarı seks halkasının işletildiğini iddia ediyordu. Bu dedikodu özellikle 4chan’de başlamış ve Mike Cernovich gibi beyaz milliyetçi figürler tarafından Twitter’da körüklenmişti. Sonra Trump’ın ortakları ve diğerleri için bu komplo teorisini ana akıma taşımak uzun sürmedi.

Bugün, gölge hükümetler ve kurban edilen insan hakkında milyonlarca kez görüntülenmiş tweet’ler var, ve çok açık bir şekilde Yahudilerin bunların hepsinin arkasında olduğu ima ediliyor. Bu tweet’lerin altında yüzlerce yanıt var, Musk’ın yeni ücretli modeli nedeniyle öne çıkan cevaplar arasında kodlanmış komplo teorilerini açıkça belirten: “Hepsi pedofil. Yakalandıklarında İsrail’e gidiyorlar,” diye bir yanıt da mevcut.

“Zaten herkesi kontrol ediyorlar,” diye bir tweet, Hasidik Yahudilerin fotoğrafıyla birlikte yer alıyor. “Bizi uyarmaya çalışan biri vardı,” diye biri, Kanye West’in bir videosuyla birlikte gönderdi.

Bu komplo teorilerini yaymakta olan çoğu gönderi, aktif olarak yayıldıkları platformlar tarafından kaldırılmıyor. Ve bu yazıda bahsedilen hiçbir hesap şu ana kadar askıya alınmadı.

Daha da kötüsü, Elon Musk geçmişte şimdi bu komplo teorilerini yaymakta olan birçok hesapla etkileşimde bulundu ve bu hesapların yayılmasına katkıda bulundu. Musk’ın bir zamanlar yücelttiği neo-Nazi Keith Woods, “Yahudi hahamların bir Katolik papazına göre çocuk taciz etme olasılıklarının 18 kat daha fazla olduğunu” iddia eden yanlış ve kanıtsız bir meme paylaştı ve kendi yorumunu ekledi: “Chabad merkezleri Brooklyn’de.”

Elon Musk Twitter’ı satın alana dek, Woods’un hesabı askıya alınmış haldeydi. Yeniden göreve getirildikten ve ardından terfi ettirildikten sonra, dokuz ayda 24.000 takipçiden 162.000’e takipçili bir hesaba yükseldi.

O zamandan beri, TikTok gibi antisemitizme karşı savunmasız diğer sosyal mecralarda daha da yayıldılar. Hikayelerini anlatmak için yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin kullanıldığı videolar, üzerine yatak ve mama sandalyesine odaklanan “rahatsız edici” görüntülerle servis ediliyor.

Bütün bunlar, zaten Gazze savaşından bu yana katlanarak artan antisemit nefretin artmasına ve ana akıma ulaşmasına katkıda bulunuyor. Ve Pizzagate ile gördüğümüz gibi, şiddet potansiyeli de çok gerçekçi.

Bu modern çağ kan iftiraları, bir zamanlar internetin en kötü köşelerine sıkışmışken, şimdi bir gecede milyonlara yayılıyor. Ve bugün, bu yanıltıcı bilgiyi düzeltmeyi reddeden ve bu bilgiyi yayan hesapları açıkça destekleyen bir sosyal medya platformu var.

Bir zamanlar var olan az sayıda güvenlik önleminin yokluğunda, bu çevrimiçi yobazlığın şiddete yol açacağına dair endişe ediyorum.

Elad Nehorai, Hevria’nın kurucu ortağıdır ve Torah Trumps Hate’in liderlerinden biridir. Yazılarına Daily Beast, Huffington Post, Guardian ve diğer kaynaklardan ulaşılabilir. Eski bir Ortodoks Yahudi olan Nehorai, Yahudi topluluğu içinde ve dışında aşırılık konusunda açık sözlü bir aktivisttir.

https://www.avlaremoz.com/2024/01/12/twitter-aktivistleri-ortodoks-yahudiler-hakkinda-viral-bir-hikayeyi-nasil-modern-bir-kan-iftirasina-donusturdu/