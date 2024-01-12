Son dakika haberi! Türkiye’den, İsrail Dışişleri Bakanı’nın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddiasına yanıt

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Son dakika haberi… Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sözde Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin, “İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, Gazze’deki felaketin gerçek nedeninin İsrail işgali, İsrail’in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirterek, “İsrail’in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail’in 1948 Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/disisleri-bakanligindan-israil-aciklamasi-iddialarin-ele-alindigi-davayi-yakindan-takip-ediyoruz-42389941