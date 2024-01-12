Margara” kontrol noktası işletime hazır

Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Yardımcısı Karen Tamazyan Ermenistan-Türkiye sınırındaki “Margara” sınır kapısının tamamen yenilendiğini ve zaten hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu.

Tamazyan “Yolcu hizmetleri düzgün bir şekilde yürütülmeye yönelik gümrük teknik araçlar, pasaport kontrolü ve sınır muhafız tüm altyapıları hazırdır.” diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere, Temmuz 2023 tarihinde Margara gümrük idaresinin inşaat ve montaj çalışmaları başlamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/12/Ermenistan-T%C3%9CRK%C4%B0YE/265504#google_vignette