Louvre’da Ermenistan’ı da kapsayacak yeni bir bölüm oluşturulacak.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decotigny, “X” sayfasında yaptığı paylaşımda, Paris’teki Louvre Müzesi’nde Ermenistan’ın da dahil olacağı yeni bir bölüm oluşturulacağını bildirdi.

Büyükelçi, şunları kaydetti: “Yılda 9,6 milyon ziyaretçisiyle Louvre dünyada bir ilk. Louvre, Bizans sanatına ve Doğu Hıristiyanlığına adanmış, Ermenistan’ı da kapsayacak bir bölüm oluşturmaya hazırlanıyor. Ermenistan’da Louvre’un Erebuni Müzesi’nin yeniden tasarlanmasını desteklediği belirtiliyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/12/Louvre-Ermenistan-Fransa/265530