İran-Armenia Dostluk Grubu üyeleri, İran’ın Ermenistan Büyükelçisi ile bir araya geldi

Ermenistan ve Ermeni halkı için uzun bir tarihe dayanan ve karşılıklı saygıya dayanan sıcak Ermeni-İran ilişkileri, bugün özel bir öneme sahip ve dinamik bir şekilde gelişmektedir. Ermenistan-İran Dostluk Grubu’nun lideri Gevorg Papoyan, Ermenistan Meclisi’nde İran Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani’yi karşılayıp bu sözleri dile getirmiştir.

İki ülke arasındaki ekonomi, enerji, ulaşım, yüksek teknoloji ve birçok diğer alanı içeren ikili işbirliğine değinen Papoyan, ikili ticaretin hacmini artırmaya yönelik çabaları vurgulamıştır. Dostluk Grubu lideri, “Gaz karşılığında elektrik enerjisi” anlaşmasının uzatılmasını önemli bir başarı olarak değerlendirmiş ve ortak adımların sonucunda yakın gelecekte belirgin bir ilerleme kaydedileceğine olan inancını ifade etmiştir.

Dostluk Grubu üyeleri ayrıca İran ile ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin önemini vurgulamıştır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, tarım, enerji, eğitim ve diğer birçok alanda işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alınmıştır.

ERMENİ HABER AJANSI