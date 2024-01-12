Ankara Azize Tereza Kilisesi’nde Kerabaydzar Zekiyan’dan ayin

Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Levon Kerabaydzar Zekiyan 14 Ocak Pazar günü Ankara Azize Tereza Latin Katolik Kilisesi’nde pazar ayini (Surp Badarak) sunacak.

Ankara’da uzun süre sonra yapılacak ayine Kıdemli Başrahip Vartan Kazancıyan da eşlik edecek.

Ayine Bomonti Mıhitaryan Okulu öğrencileri de ilahiler ile katılacak.

Ayin sonrasında Levon Kerabaydzar Zekiyan, kilise salonunda Ankara’da ikamet eden cemaat mensupları ile biraraya gelecek.

Kilisesin resmi sitesinde binanın tarihçesi şöyle anlatılıyor:

“Azize Tereza Latin Katolik Kilisesi, Ankara’nın Ulus semtinde, Kardeşler sokakta bulunmaktadır. Hristiyan Okulların Kardeşleri yönetimindeki Aziz Klement Fransız Koleji 1915 yılında burada bulunuyordu. Aynı zamanda bu bölge o dönemde bulunan eski Ermeni semtine de yakındı.



1916 yılında çıkan büyük yangın sırasında Aziz Klement Koleji ve bütün semtin çevresi yandı. Kolejden sadece bir sur geriye kaldı. O dönemde Fransızca öğreten rahiplerin büyük çalışmaları sonucu kardeşler ismi sokağın adına verildi. Böylece sokak Kardeşler sokak olarak anılmaya başlandı.



1928’de bu eski kolejin arsasına zemin katında Fransa Büyükelçiliği Kançılaryasını, birinci katında Büyükelçilik salonunun içerisinde küçük bir şapeli barındıran bir bina inşa edildi. İlk yıllarda Fransa Konsolosu burada otuyordu. Sonraki zamanlarda 1962 yılına kadar dairelerini küçük bir Fransız okuluna devretti.



Tarihi bir bina olaran Azize Tereza Kilisesi binasının en önemli parçası birinci katında bulunan ve 2002 yılında tüm parçaları restore edilen şapeldir.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29680/ankara-azize-tereza-kilisesi-nde-kerabaydzar-zekiyan-dan-ayin