Zagreb’de düzenlenen turnuvanın galibi Ermeni güreşçi Vazgen Tevanyan oldu

Zagreb’de düzenlenen uluslararası turnuvanın galibi, Ermeni serbest güreş takımının üyesi Vazgen Tevanyan oldu.

Uluslararası Güreş Federasyonu himayesinde düzenlenen uluslararası turnuvanın 65 kilo kategorisinde Tevanyan, Fransa, ABD ve Porto Riko temsilcilerini üst üste mağlup etti.

Finalde Tevanyan’ın, 2022 Dünya Şampiyonu, İranlı güreşçi Rahman Moussa Amuzadhalil ile yarışması gerekiyordu ancak İranlı güreşçi sakatlığı nedeniyle güreşmeyi reddetti.

23 yaşındaki Tevanyan, şimdiye kadar Dünya Kupası bireysel turnuvanın galibi oldu ve ayrıca Tokyo’daki 32’inci Yaz Olimpiyat Oyunlarına katıldı. Ayrıca U23 Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında da birinci oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/01/11/Zagreb-Ermeni-g%C3%BCre%C5%9F%C3%A7i-Vazgen-Tevanyan/265312